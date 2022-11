Voditelj emisije "Nikad nije kasno" o svojim teškim počecima u Njemačkoj: "Ničeg se ne stidim"

Voditelj emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić, otkrio kojim se sve poslovima bavio.

Izvor: G.G./ATAIMAGES

Žika Jakšić, voditelj muzičke emisije "Nikad nije kasno", koji je svojevremeno otkrio da je radio svakave poslove da bi prehranio porodicu, otkrio kojim se sve poslovima bavio u Njemačkoj, kada mu je prva supruga ostala u drugom stanju.

"Nisam se libio da radim bilo koji posao u mladosti. Kad sam otišao u Njemačku, položio sam za spasioca i zbog nepozavanja jezika prvo sam čistio travu oko bazena i pomagao. Nije mi išao njemački i ja uzmem knjigu i jedno tri mjeseca svaki dan sam učio jezik dok nisam progovorio. Uporedo sam radio sa svojim bendom i četiri godine kao spasilac na bazenu. Meni je ‘93 žena bila trudna, nije se sviralo, šta ću da radim moram da zaradim novac. Tad smo Ćira i ja radili u fabrici bombona. Putovali smo svaki dan po 60 kilometara u Njemačkoj do farbike, i tamo pakovali bombone u kese. Ruke su mi bile propale, sve u žuljevima od kartona, jer po cijeli dan samo pakuješ bombone u kutije. Nije bilo lako zaraditi pare u inostranstvu, zato sam se snalazio. Radio sam u jednom periodu, kad se moj bend Ritam srca raspao i kao di džej u Njemačkoj, puštao sam muziku po klubovima", rekao je Žika i dodao:

"Ja sam zadovoljan svojim životom, ničega se ne stidim, jer sve što sam radio, obavljao sam pošteno i čistog srca. Ništa ne bih mijenjao sada, jer sam zadovoljan dokle sam došao. Ali svog sina Andriju često savjetujem da o tome koliko je bitno okruženje u kom se nalaziš i krećeš. Mnogo je bitno ono s kim si takav si. ja sam se kao mlad sprdao sa tim poslovicama, a onda me je život naučio kroz teške primjere koliko su one tačne. Jedna od njih je i s kim si, takav si. Jako je bitno naučiti da prepoznaš ljude koji su ti bliski moralno i da prepoznaš ono što će da te sputava i odvede u negativu.

Žika je istakao da je posebno ponosan na svog sina Andriju iz prvog braka.

"Andrija ima 28. godina, on je rođen u Njemačkoj i tamo je završio prestižan fakultet, dao je master enologije. Imam sreću da poslije toliko godina ponovo živim sa njim, živimo ovde zajedno. Suštinski on je dobro vaspitan, prije svega zahvaljujući prvoj supruzi, on je divan momak, ima ispravno izgrađeno moralna načela. Čak mislim da je bolji od mene u toj dimenziji", rekao je on u emisiji "Goca show" na K1.

Žika, koji je još od 2003. godine bio jedan od producenata i glavnih urednika emisije Zvezde Granda i po čijoj je ideji Grand i napravio čitav šou, razišao se u poslovnim razmišljanjima sa tadašnjim vlasnicima produkcije, Sašom i Brenom još 2014. godine. Nakon toga, pokrenuo je novu emisiju "Nikad nije kasno" koja obara sve rekorde gledanosti.

