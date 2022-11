Stalone otkrio u kakvom je stanju Brus Vilis: "Ne smije da komunicira ni sa kim, to me ubija"

Glumac Burs Vils prolazi kroz teške trenutke zbog afazije!

Izvor: Profimedia

Poznati holivudski glumac, Brus Vils (67), u aprili ove godine otkrio je da boluje od afazije, bolesti koja utiče na moć govora, a koja nastaje kao posljedica moždanog oštećenja.

Ova teška bolest je uticala ne samo na njegovu sposobnost da govori i sporazumijeva se, već i sposobnost da se bavi glumom u kojoj je bio jedan od najboljih u Holivudu, te je iz nje morao da se povuče. Izbjegava da se pojavljuje u javnosti, a kad-kad ga paparaci uslikaju sa porodicom.

Izvor: Profimedia

Ovoga puta, njegov kolega glumac i prijatelj, Silvester Stalone otkrio je kako je Brus:

"Brus prolazi kroz stvarno, stvarno teške trenutke. Ne smije da komunicira ni sa kim. To me ubija. To je tako tužno", rekao je Stalone. Vilis i Stalone sarađivali su zajedno na dva filma iz trilogije "Plaćenici", a u trećem nastavku Vilis je zamijenjen Harisonom Fordom. Iako se povukao iz javnosti, Vilisu sa svih strana stiže podrška, kako od fanova, tako i od brojnih kolega. Sam Stalone je bio među prvima koji mu je poslao riječi podrške i napisao: "Znamo se cijelu vječnost. Molimo se za tebe i tvoju divnu porodicu."

Najčešći uzroci afazije su moždani udar, tumori, traume, vaskularne lezije, ali se može dogoditi i povredom glave, udarcem ili infekcijom. Riječ je o moždanom oštećenju koje se ne može dokazati dijagnostičkim postupcima. Prijatelji holvudskog glumca otkrili su da je trauma izazvala afaziju kod Vilisa i rekli čak i koja. Kako su povezali, presudna je bila povreda koju je zadobio 2002. godinena snimanju filma "Suze boga sunca"(Tears of the Sun) u kom je igrao sa Monikom Beluči. Liječenje iziskuje rad sa logopedom irazličite tretmane i terapije, a bez podrške porodice je nezamisliv.

(MONDO)