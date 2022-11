Neda Ukraden progovorila o ljubavnom životu: "Ma koliko god da kriješ nešto, na kraju ispliva"

O životu Nede Ukraden se posljednjih dana uveliko piše, a pjevačica je otvorila dušu i o ljubavnim odnosima.

Nakon promocije knjige "Zora je svanula" i sjajnog koncerta u Beogradu, Neda Ukraden, koja je ovih dana u žiži javnosti zbog razotkrivenih detalja iz svog života, ponovo je otvorila dušu. Pjevačica je iskreno progovorila o emocijama i otkrila kako na nju utiču pojedine pjesme kada ih pjeva.

"Kad pjevam, uvijek u sebi vrtim neke filmove. E sad, zavisi u kojoj sam strofi, u kojoj sam emociji... Naravno da me ponesu reči, a suze su zarazne. Recimo na pjesmi 'Majko, majko', tu sam vidjela mnogo suza! Mnogo istih situacija koje sam i ja sama proživjela uz svoju majku, i kada sam je izgubila. To mi je uvijek najljepši signal da nisam promašila metu u svemu što sam radila, već da je pogodilo ljude koji su na neki način slični meni i koji su slično nešto doživeli, a ima nas dosta", rekla je Neda, koja se osvrnula na svoju autobiografiju.

"Znate šta, kako su me ljudi doživljavali, zavisi... Moj život je dug i veoma bogat, kao i karijera. Strašno je teško staviti sve to u jednu knjigu, pjesme, koncerte, susrete, suza, razočaranja, nagrada koje su mi izmakle, a koje su mogle da promjene moj život, ali iznad svega - desili su se neki lijepi, ljubavni trenuci, nešto iz privatnog života, nisam u manastiru bila pjevačica. Ja sam javna ličnost, svjesna sam da sam u fokusu neke znatiželje, danas svako može da te usnimi negdje i, ma koliko god da kriješ nešto, proviri to, uvijek ima svjedoka, nisu svi ljudi pomrli", nasmijala se pjevačica, pa se dotakla i ljubavnih iskustava.

"Nikada lako nisam ulazila u odnose, niti su mi izlasci iz istih bili laki. Naravno, nekad ti je krivo, nekad ti je drago što se završilo, ali nisu to nikakve tajne. Sve moje ljubavne priče su završene pre 30 i kusur godina, to je već daleka prošlost", ispričala je Neda u emisiji "Zvezde Granda - Specijal". Uspješan koncert je proslavila uz trubače:

