Jezdić kumovao Željku Joksimoviću u prvom braku

Na estradnoj sceni su mnoga prijateljstva prerasla u kumstava, a malo kome je poznato kom popularnom pjevači je na vjenčanju kumovao slavni glumac.

Proslavljeni glumac Nenad Jezić jednom prilikom je otvorio dušu i ispričao sve o teškim počecima braka sa suprugom Sarom koja mu je sudbonosno "da" izgovorila 1996. godine u manastiru Visoki Dečani, na Kosovu i Metohiji. Ko je glumcu tada bio kum javnosti nije poznato, ali je poznato da je on svojevremeno kumovao vjenčanju Željka Joksimovića s prvom suprugom Vesnom s kojom ima ćerku Minu.

Željko i Nenad o njihovoj povezanosti nisu često pričali u javnosti, Jezdić je jednom prilikom u razgovoru za domaće medije istakao da će zauvijek biti vezani neraskidivom vezom - kumstvom i uspomenama iz momačkih dana.

Glumac je priznao i da privatno sluša neku drugu vrstu muzike od one koju izvodi njegov kum - "Kad odmaram ili radim u podrumu u mojoj destileriji obožavan da slušam glasnu muziku. Slušam naše filharmoničare, simfonijski orkestar RTS. Volim da čujem i violinsku muziku, Čajkovskog, Baha, ali dobru izvornu narodnu muziku", ispričao je glumac svojevremeno za Kurir.

Nenad Jezdić je kao i Željko iz Valjeva, a kako su ranije pričali, zajedno su pohađali isti razred osnovne škole. Jedna pesma ima posebno mesto u njegovom srcu.

"U svom selu dočekujem goste pesmom 'Marš na Drinu'. Ali ne sa rečima, reči nekako uvek devalviraju. I ovo što pričam o sebi devalvira. Ali eto, sam razlog što je nastala, mjesto gde je nastala - kompozicija je nastala u Valjevu - posebno me podiže, posebno me radi i posebno me čini ponosnim što sam to gdje jesam, tu gde jesam, i što sam takav kakav sam", zaključio je Jezdić.

Željko je iz braka sa Vesnom, koja je važila za najlepšu devojku Valjeva dobio ćerku Minu koja je nedavno napustila očevu vilu!

