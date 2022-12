Sneki o podjeli BAKŠIŠA - "Sve što zaradite dajete muzičarima koji su iza vas" (VIDEO)

Snežana Babić Sneki otkrila je kako funkcioniše raspodjela bakšiša između pjevača i muzičara.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal

Pjevačica Snežana Babić Sneki, koja je nedavo otkrila čime se bavi pored pjevanja, pojavila se na snimanju novogodišnjeg programa Dragane Mirković, gdje je pričala o tome kako funkcioniše podjela novca između njih i muzičara i šta je istina o bakšišima i kolegama koje "zakidaju".



Sneki je za domaće medije otkrila da je sve stvar dogovora - "Oko tog bakšiša se digla neka fama. Da vam ja sad ne objašnjavam, ali morate znati da sve zavisi od dogovora samih pjevača i muzičara. To se sve stavlja u zajedničku kasu. Pjevači imaju pravo da odluče da li će ući u podjelu bakšiša ili ne. Ukoliko ne uđete u podjelu, taj bakšiš se dijeli na ravne časti između muzičara".

Ipak, kako je Sneki istakla da postoje muzičari koji ne dijele bakšiš, nas je zanimalo na koji način dolazi do raspodjele - "Sve to ima svoju cijenu. Sve što zaradite dajete muzičarima koji stoje iza vas, a postoje muzičari koji nisu spremni na to. Eto, u kratkim crtama. Ja znam da je to sve vamo interesantno, zato sam se i potrudila da vam uprostim".

Pjevači o iznosima koje dobijaju na privatnim veseljima nikada nisu htjeli javno da govore, ali su se često pojavljivali snimci na kojima se vidi kako gosti kite pjevače velikim svotama novca. U posljednje vrijeme došlo je do tihog rata između pjevača i muzičara koji sviraju na veseljima oko toga ko više zarađuje i kako se novac dijeli između njih.

Radiša Trajković Đani može se nazvati "kraljem bakšiša", a više puta je bio "tema dana" poslije hit snimaka sa slavlja na kojima je nastupao. Tako je na jedno došao za velikom brojačicom para oko vrata, na drugom se peo na sto, ali snimak koji je najviše pažnje privukao jeste svakako onaj kada je sjedeći na podu pio iz cipele jednog od gostiju.