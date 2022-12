MNOGE PJEVAČE GURA MAFIJA! Šako Polumenta raskrinkao estradu!

Šako Polumenta progovorio o estradnoj mafiji i ispričao da nikada nije želio da bude dio nje, kao da je zbog toga trpio posljedice.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Šako Polumenta već nekoliko decenija je aktivan na muzičkoj sceni, a njegovu karijeru u nekoliko navrata su ispratili i brojni skandali.

Nakon priča da se udvara djevojkama na Instagramu, progovorio je o estradnoj mafiji i priznao da je godinama imao problem s kriminalcima, te i da je zbog toga što im se nije povinovao i njegova porodica dobijala prijetnje. Ispričao je da su brojne njegove kolege popustile i postale dio prljavog svijeta. Polumenta kaže da nije dozvolio da ga bilo ko uplaši, te i da je uspio da istraje uprkos tome što su ga sabotirali i zabranjivali na mjestima koja drže ljudi iz podzemlja.

"Prekinuo sam kontakt s brojnim medijima jer su me optuživali da sam pedofil nakon onih skandala s maloljetnicama. To nikad nije imalo veze s istinom, zato ne dajem često intervjue. Oni koji me ne vole pričali su i da se drogiram, da sam okorjeli narkoman, a ja drogu nikada nisam takao rukom", rekao je pjevač na početku razgovora, a onda je pričao o estradi:

"Ja sam roditelj i deda i po svaku cenu sam morao da branim integritet. Nastupe i koncerte zakazujem sam. Samostalan sam izvođač za razliku od 90 posto estradnjaka koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima. Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pjevaju moje pesme. Od 2002. pokušavaju da me uvuku u estradnu mafiju, ali nisam se dao. Startovali su me gdje god da krenem, Švajcarska, Njemačka, ma svuda! Proganjali su me na svaka tri mjeseca. Neki pjevači su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpio sankcije, svađao se, nema gdje me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pjevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvijezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspio da se izborim za sebe i svoje mjesto. Prijetili su mi i da će da povrijede moje najbliže, nisam smio da se plašim. Samo sam gledao kako da ih zaštitim po svaku cijenu."

Polumenta kaže da ga noćni život i estrada nisu naveli na poroke, pa se trudi da alkohol popije samo kad je u društvu prijatelja na nekom veselju. Takođe dodaje i da je bio prisutan u trenucima kad su pjevači uzimali svašta od psihoaktivnih supstanci prije izlaska na binu.

"Nemam poroke, popijem piće samo kad sam s dragim ljudima privatno na nekom veselju. Ne treba mi nijedan stimulans da bih pjevao cijelu noć. Pa vi ne znate koliko pjevača izađe na scenu i pjeva u pijanom stanju, ko zna šta sve još pored toga. Svi su grešniji od mene, a njih niko nije blatio javno. Htio sam da uspijem bez ičega, mirne glave i budem srećan deda s unučićima. Nisam želio da me poroci upropaste i tako će i ostati", zaključuje Šako.

"Gledao sam pored sebe mnogo mojih drugova, pa i pjevača koji su uzimali opijate pred izlazak na binu i svjestan sam bio da ću, ako uradim isto, ostati bez porodice, bez ičega. Nisam djecu pravio da bi, na kraju, zbog mene ostala na ulici. Čuvam porodicu, takav sam čovjek i uvek to ističem. Zašto bi bilo ko uništavao sebe. To nam ništa dobro ne donosi, a sve rastura."

Izvor: Pink/screenshot

(MONDO/ Republika)