GORE MREŽE ZBOG ČOLINE IZJAVE O BOŽIĆU! Pjevač na udaru žestokih kritika

Izjava jedne od najvećih muzičkih zvijezdi u regionu, Zdravka Čolića napravila je pravu pometnju na mrežama.

Pjevač Zdravko Čolić koji je otpjevao neke od najvećih domaćih hitova, našao se na udaru kritika zbog svoje izjave. Čola je tokom gostovanja u jednoj emisiji rekao kako je u bivšoj Jugoslaviji bilo zabranjeno proslavljanje Božića - "Imali smo jelku i sve je to bilo vezano za Novu godinu. Božić kao Božić nije bio zato što je bilo vrijeme socijalizma, komunizma... Nije se smjelo obilježavati kao što je to kasnije bilo, kada su nastupile vjerske slobode...", a onda je nastao haos na mrežama.

Tviteraši su podijelili snimak iz emsije, a mnogi su reagovali burno na Čolinu izjavu istakavši da smatraju da je u potpunosti netačna.

"Šta sam se ja kolača najela na Božićima i Bajramima u Jugoslaviji, a nikada me nisu uhvatil. Sad vidim da sam ja zapravo bila disident", napisala je jedna korisnica na Tviteru, "Čola zaražen virusom populizma", "Šta mu bi, bio je normalan lik", "Biće da je ipak demencija u pitanju", glasili su drugi komentari bijesnih tviteraša.

Pjevač je nedavno govorio o istoj temi i spomenuo da je njegov otac radio u policiji - "U državnom poslu nije smjelo ništa da se slavi. Ni Uskrs ni Božić ni Bajram. To je sve bilo zabranjeno. Iz djetinjstva nemam te božićne radosti", rekao je i dodao da se umjesto proslave Božića kitila jelka za proslavu Nove Godine.

"Ti vjerski praznici nisu imali odobrenje. Kasnije kada je sve to krenulo to drugim putem, svako je to obilježavao na svoj način. Danas svako ima pravo da slavi ono što hoće i voli", zaključio je.

