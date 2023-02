Povratak Šenaje Tvejn - ovako danas izgleda pjevačica koja je zaludjela svijet (FOTO)

Šenaja Tvejn iznenadila stajlingom na dodjeli Gremi nagrada.

Kanadska pjevačica Šenaja Tvejn povukla se sa scene prije 15 godina, zbog ozbiljnih problema sa glasnim žicama. Autorka hitova "That don't impress me much" i "Man, I feel like a woman" je nakon perioda oporavka riješila da se vrati na muzičku scenu i pojavi na dodjeli Gremi nagrada.