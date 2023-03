"Imam milion Karleušinih različitih snimaka": Dara Bubamara žestoko uzvratila na prijetnje

Dara Bubamara uzvratila je Jeleni Karleuši na nedavno objavljeni post na društvenim mrežama.

Izvor: Espresso/Emilija Jovanović/MONDO/Stefan Stojanovć

Nekadašnje prijateljice Jelena Karleuša i Dara Bubamara koje su nakon prozivki "Kako Dara od Radojka" i izjava "puno košta", sklopile primirje, ponovo su "zaratile". Mirna faza započela je koncertom Dare na kom je kao specijalni gost nastupila Karleuša, a zatim su ponovo prekinule komunikaciju.

Sada su ponovo počele prozivke s obe strane i to zbog pjesme "Koka roka", koju je objavila Dara Bubamara, a koju je od pokojnog kompozitora Milana Laće Radulovića ranije kupila Jelena Karleuša. Dara se oglasila ovim povodom i pecnula Karleušu, nakon čega je Karleuša zaprijetila da je "ne izaziva" kao i da "ima njene glasovne poruke", a sada je Bubamara uzvratila udarac.

"Da razjasnimo jednom zauvijek, pjesma 'Koka roka' nije pisana za Karleušu! Urađena je baš davno i da ju je ona platila, bila bi njena. Jelena želi marketing preko mene! Očigledno je da nema novu pjesmu, album, nije srećna s mužem... Ali, neka je! Moje dobro će pobijediti to zlo", poručila je Dara i objasnila šta sve zamjera bivšoj drugarici:

"Ne boli me to što spletkari, već što pominje mog pokojnog prijatelja Laću i laže da mi je preprodao njen tekst. Ne mogu da vjerujem da nema poštovanje prema osobi koja više nije među nama, kao ni prema njegovoj, takođe pokojnoj, majci Marini Tucaković. Očigledno ni prema Futi, koji je doživio veliku tragediju".

Bubamara ističe da je u mnogim situacija ispala korektna prema Karleuši - "Imala sam milion različitih Jeleninih snimaka i nikad ih nisam objavila! Pa na šta bi to ličilo?! Meni to nikad ne bi palo na pamet, jer sam dobar čovjek i nikome ne želim zlo", poručila je Dara i dodala: "Znam da joj smeta kad vidi fotografiju na kojoj sam s Cecom! Pa, brate, nikad nikome nisam mjerila s kim se druži! Briga me ko se sa kim fotografiše i viđa".

Dara dodaje da ništa bolja od JK nije ni Seka Aleksić! Ona tvrdi da je njena koleginica kupila preglede na Jutjubu za pesmu "Emotivno nedostupan" - "Nikad u životu mi nije palo na pamet da platim preglede na Jutjubu ili pratioce na Instagramu. Seka je platila preglede iz Bangladeša i zato joj pjesma nije u trendingu! To što radi je smiješno, glupo i pokvareno. Seka možda može da ubijedi kućnu pomoćnicu ili komšinicu da ima milionske preglede, ali ne može publiku".

Dara Bubamara kaže da uskoro pakuje kofere i putuje u Brazi: "U prethodnom periodu sam mnogo radila i umorna sam. Počastiću svoj tim odmorom u Rio de Žaneiru. Volim da trošim novac na drage ljude! Biće para, zaradiće se".

(MONDO/Informer)