Branislav Lečić htio da se ZAMONAŠI: "Prešao sam na Hilandar" (VIDEO)

Glumac Branislav Lečić šokirao je priznanjem da je prije trideset godina imao potrebu da svoj život posveti Bogu i vjeri.

Čuveni glumac Branislav Lečić koji se 2021. godine našao u centru velikog skandala bio je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gdje je otkrio da je proveo neko vrijeme na Hilandaru, što je za njega bilo veoma plodonosno.

"Tačno je. Uzeo sam neplaćeno u pozorištu. Meni je gluma uvijek bila jedna vrsta duhovnog puta. I ovo što mi se deslio, optužbe i satanizacija kojima sam bio izložen, ako čovjek ima kapacitet da izađe iz te boli, iz te povređenosti, to je dobro. Dobro je zato što ona rečenica: 'Što me ne ubi to me ojača' zaista živi. To je poruka za mene da razmislim o mnogim svarima. I o svojoj ličnoj percepciji ljudi i o društvenim zbivanjima. Zahvalan sam Bogu što mi to daje", poručio je glumac na početku.

Lečić se vratio na period od pre 30 godina kada je razmišljao o da se zamonaši: "To prije 30 godina je došlo zbog toga što je moja duhovna potreba oduvijek bila snažna, s tim što morate da razlikujete neke stvari. Postoje ljudi koji se posvećuju Bogu kroz crkvu, neko odlazi u manastir, a postoje i ljudi koji shvate da može i da se slavi život i da kroz njega, takođe slaviš Boga. Zato sam i napadnut. Razlog zašto se na kraju nisam zamonašio je to saznanje da mogu i slaveći život slaviti Boga", rekao je on i dodao:

"Prvo sam bio iskušenik u grčkom manastiru Simonopetra, jer mi je bilo važno da steknem energetski utisak o pravoslavlju, a ne da razumijem jezik, a onda sam prešao na Hilandar gdje sam ostao oko mjesec i po dana. Tu sam shvatio da ja ne treba da se izolujem već da Božiji dar koji mi je dat prenesem drugima. Da moj život bude primjer drugima. Ali to je duševni zadatak, emotivni zadatak".

Lečić se osvrnuo na prirodu svoje profesije i rekao da bi ukoliko bi time bila poslata važna poruka, prihvatio da igra ulogu silovatelja - "Šta je glumac? On mora da igra i onoga ko mu se ne sviđa. Nekoga ko je osuđivan i napadan. Zamislite kad bih ja trebalo da igram silovatelja. Ako bi se time poslala snažna, umjetnička i društvena poruka, zašto da ne? Pod istim uslovima igrao bih i Hitlera", istakao je on, a šta je još rekao pogledajte u videu ispod:

