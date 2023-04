Sav u zavojima se oglasio iz bolnice: Pobjednik Zvezda Granda hitno operisan (FOTO)

Mahir Mulalić imao je hitnu operaciju lijevog uva, a detalje je otkrio na svom Instagramu.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Pobjednik takmičenja Zvezde Granda završio je na hitnoj operaciji. Mahir Mulalić od svog trijumfa vrijedno radi i nastupa, ali je sada i prinuđen da napravi pauzu.

On se oglasio iz bolničke postelje, a fotografija koju je objavio na njegovom Instagram storiju uznemirila je brojne fanove. Glava mu je cijela u zavojima, a on je objasnio kakvu je intervenciju imao. Mahir je operisao uvo, a sudeći prema njegovim riječima, hirurški zahvat nije bio strašan i on se uspješno oporavlja.

"Ovim putem bih se zahvalio svima koji su mi poželjeli brz oporavak. Naime, imao sam hitnu operaciju lijevog uha. Sve je okej, problem je rješen, a mi se uskoro zabavljamo i družimo na mojim nastupima. Ostanite mi živo i zdravo", objasnio je Mahir.

Izvor: Instagram/mulalic/printscreen

Ovako je Mahir proslavljao pobjedu:

(MONDO)