RAZVELA SE OD SPORTISTE I KRENULA OD NULE! Ovo je bivši muž Lidije Vukićević

Proslavljena glumica Lidija Vukićević i dalje važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, a godinama ponosno nosi titulu vanvremenske ljepotice.

Izvor: Instagram/VukicevicLidija

Na pragu sedme decenije Lidija Vukićević je i dalje jedna od najpoželjnijih žena s domaće javne scene, a na vitkoj liniji zavide joj i mnogo mlađe koleginice. Svaka uloga koju je tumačila prošla je zapaženo, ali je svoj privatni život čuvala samo za sebe. Ono što posebno intrigira javnost jeste ljubavni život poznate glumice, koji oduvijek drži daleko od radoznalih očiju. O toj temi nije mnogo govorila ni tokom devetogodišnjeg braka sa Mitrom Mrkelom.



Vukićevićeva je stala na "ludi kamen" kada je bila na samom vrhuncu glumačke karijere. U vrijeme kada se vjenčala sa Mitrom, Lidija je bila zvijezda kultne serije "Bolji život", te je i dan danas mnogi pamte kao Violetu Popadić.

Lidija i Mitar imaju dva sina. Andrej je krenuo očevim stopama i postao fudbaler, a David je završio Pilotsku akademiju u Vršcu. MitarMrkela danas je sportski direktor Crvene zvezde, a sa novom izabranicom Olgicom 2013. godine dobio je sina Dušana, koga su sinovi iz prvog braka s ljubavlju prihvatili. Lidija, sa druge strane, ne pomišlja na novi brak i uživa u putovanjima, stanu koji je do detalja opremila po svom ukusu i luksuznim putovanjima.

Mitar Mrkela sa novom suprugom Olgicom:

Glumica se nedavno podsjetila perioda razvoda i otkrila koliko je važno biti hrabar i stremiti ka višim ciljevima - "Kada žene kažu, a u posljednje vrijeme to često čujem: 'Moj bivši muž je divan čovjek' meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje, pa zašto ste se onda razveli?! Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo djecu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno. Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita svijeta, jer sam ja glumica, a on sportista, riješili smo da se sporazumno razvedemo. Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme što je u odnosu smatram, jako važno, mi smo se rastali", rekla je ona za Kurir i dodala:

"Sasvim sporazumno i korektno. I to je cijela istina, korektno. Poslije kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam njegovala tu dobru priču poslije razvoda, a i to samo zbog djece. Jer ja kada čujem da žene ostaju u zajednici, zbog kako kažu djece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumijemo, to je za djecu samo medvjeđa usluga. Kada sam se razvela ostala sam bez bilo čega, jer sam došla iz inostranstva gdje sam godinama bila sa njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer ako nešto želite, morate krenuti od nule. Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu da kažem da jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala da li ću imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi".