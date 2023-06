PRVA SAOBRAĆAJNA KAZNA POSLIJE 20 GODINA ZA VOLANOM! Pjevač uhvaćen u prekršaju

Era Ojdanić dobio je, kako kaže, svoju prvu saobraćajnu kaznu poslije 20 godina!

Izvor: Kurir

Popularni pjevač narodne muzike, koji iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru, Era Ojdanić nedavno je sve šokirao kada je otkrio sumu za koju bi prodao svoj eksplicitni snimak, a zatim je sve ostavio bez teksta kada je ispričao gdje ga krije. Sada je Era otkrio i da je poslije dvadeset godina za volanom dobio svoju prvu kaznu od saobraćajne policije i to, kako tvrdi, zbog nevezanog pojasa.

Ojdanića nije zabrinuo to što je napravio prekršaj i što se u vozilu nije zaštitio, nego to što ga pripadnik MUP-a nije prepoznao. On mora da plati kaznu u iznosu od 10.000 dinara, a otkrio je i da je radio alko-test.

"I to se dogodilo. Prva kazna za dvadeset godina učesnika u saobraćaju i to zbog nevezanog pojasa. Duvao sam, alko-test je pokazao da sam čist. Naravno da ništa nisam pio. Ne pijem dok vozim", rekao je Ojdanić za "Kurir" i dodao:

"Znate šta mi je rekao policajac: 'Ja za vas nikada nisam čuo, niti vas poznajem!'. Slušam i ne vjerujem šta kaže čovjek. Pitam se ja da li on ima tatu i da li je njegov tata čuo da postoji neki Era na našoj estradnoj sceni", poručio je zaprepašćeno pjevač koji se krajem prošle godine na snimanju jedne emisije pojavio u "ljutoj mašini".

Automobil prestižne marke ''porše'' je samo jedan od skupocjenih automobil iz Erinog voznog parka, koji je kupio prije pet godina. Tada je njegova cijena bila najmanje 80.000 evra, a u zavisnosti od opreme ovaj "porše kajen" se te 2017. godine na tržištu mogao naći i po cijeni od 120.000 evra.