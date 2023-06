Fond vrijedan 125 miliona dolara: Elton Džon želi iskorijeniti AIDS do 2030. godine

Britanski pjevač Elton Džon rekao je da je moguće i izvodljivo iskorijeniti AIDS do 2030. godine, a njegova humanitarna organizacija pokrenula je novu inicijativu.

Izvor: MONDO, Petar Stojanović

Fondacija Eltona Džona za borbu protiv AIDS-a danas je pokrenula trogodišnji fond, vrijedan 125 miliona dolara za borbu protiv sve veće stope zaraze HIV-om u ranjivim zajednicama.

Govoreći o Rocket Fondu za Good Morning America, pjevač je rekao:

"Imamo još posla, ali zato ovo pokrećem, stvarno želimo okončati situaciju s AIDS-om do 2030. godine, mislimo da je to moguće i izvodljivo, pa samo želimo da idemo dalje", rekao je on.

Fond će podržati pristup prevenciji i liječenju HIV-a za više od milion ljudi, uključujući omogućavanje pristupa testovima, antiretrovirusnim terapijama i preventivnom liječenju HIV-a prije izlaganja.

Džon je takođe pokrenuo "Let Your Inner Elton Out", koji podstiče ljude da podignu svijest o AIDS-u i HIV-u na društvenim mrežama spominjanjem 76-godišnje megazvezde.

"Poruka je, hajde, 'Let Your Inner Elton Out', hajde da prikupimo novac, završimo s ovim. Izazvaću neke svoje prijatelje... Izazvaću Mihaelu Džej Rodrigez, Nila Patrika Harisa i JoJo Sivu da vidim šta će da smisle", rekao je Elton Džon, piše "Index.hr".

Svjetski poznati pjevač govorio je i o svojoj turneji Farewell Yellow Brick Road.

"Biće emotivno, ali ne razmišljam o tome. Samo sam koncentrisan na to da napravim sledeći najbolji nastup koji mogu", navodi pjevač.

Završni koncert trebalo bi da se održi u Stokholmu, u Švedskoj, sljedeći mjesec.

"Moji sinovi biće na završnom koncertu. Biće to sjajna prilika i ko zna kakav će to biti osjećaj", kaže Elton Džon.

Prethodno je potvrdio da će ovo definitivno biti njegova posljednja turneja, napomenuvši da će održati gotovo 350 koncerata samo na ovoj turneji.

(Mondo)