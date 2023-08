ARKANOVA PRVA ŽENA PROGOVORILA O NASLJEDSTVU: Anđela nije dobila ništa od oca

Nekadašnja partnerka Željka Ražnatovića Arkana svojevremeno pričala o ćerki i nasljedstvu

Bivša glumica Ljiljana Mijatović je prije nekoliko godina, gostujući u jednoj emisiji, progovorila javno o detaljima romanse sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Ljiljana je tom prilikom pokazala i ljubavna pisma koja joj je slao Arkan, s kojim je prije 43 godine dobila ćerku Anđelu.

"Sjedili bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo dijelili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bi o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije", prisjetila se bivša glumica tada za Jutjub kanal "Istinite priče" i dodala:

"Arkan je volio poeziju, stalno me je tjerao da recitujem Desanku Maksimović, kao i 'Tatjanino pismo Onjeginu', što sam uvijek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Poslije nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odjeljenja i pita me da li sam ja Ljiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: 'Dušo, moja ljepotice, kako ste?' Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene".

Ljiljana je sada, piše Svet, otkrila i da njihova ćerka nije ništa naslijedila od oca.

"Što se tiče Arkanovog nasljedstva, Anđela ništa nije naslijedila od oca, a i ja sam je savjetovala da ne učestvuje u tim tužbama. Ona zbog toga nije bila tužna, nije ni zainteresovana za tako nešto, tako da mi u tome nismo htjeli da učestvujemo", rekla je Ljiljana, zatim dodala:

"Priče da Veljko ima više para od Anđele koja nema para i da on 'pliva u novcu', kako neki kažu, su gluposti. On je dečko za sebe i nek mu da Bog da ima još više para. Njihova ljubav nema veze sa parama. Ona ga voli jer je mio i drag i imaju dosta toga zajedničkog", što je prije dvije godine potvrdila i sama Anđela:

Anđela se tada pojavila na proslavi rođendana Anastasije Ražnatović, a kasnije otkrila i u kakvim je odnosima sa ostalim članovima porodice.

"Po majci imam dva brata, Georgija i Gavrila, a po ocu imam osmoro. Ima neka priča, ali to ne bih. To ćete jednog dana pročitati u mojoj knjizi. Možda je imao i više od devetoro djece. Ja najviše volim s majčine strane Georgija, zajedno smo odrasli u Grčkoj, a po ocu mi je Veljko omiljeni", istakla je Anđela i ispričala ponešto i o svojoj mami.

"Ja samo majku imam, ona živi u Grčkoj, ne viđamo se baš često. Ona je tamo udata uza Grka. Kad se vidimo, super se ispričamo. Ona je vrlo pobožna žena, odemo na liturgiju... Moja mama je bila u mladosti jako lijepa, i sada je veoma lijepa. Neki raznorazni ljudi odavde mi kažu kako su znali moju majku iz mladosti. Kažu da je bila jedna od najljepših žena u Beogradu, a meni kažu da sam ista kao otac. Šta da kažem na to...", rekla je ćerka pokojnog Željka Ražnatovića Arkana za Republika.

