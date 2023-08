ŠTA LI ĆE DŽENIFER REĆI? NJEN BIVŠI NAŠAO 23 GODINE MLAĐU! Glumac je uživao u flertu sa OVOM PRELEPOM BRINETOM

Džastin Terou nije mogao da odvoji ruke od mlade glumice!

Izvor: Profimedia

I dok je Dženifer Aniston (54) viđena u društvu milionera na nedavnoj večeriu Holivudu, ni njen bivši suprug Džastin Terou ne gubi vrijeme. Džastin (52) je viđen u veoma raspoloženom izdanju u Njujorku u društvu mlađe koleginice Nikol Brajdon Bum (29). Sudeći po fotografijama koje su osvanule u stranim medijima, par je djelovao veoma blisko u izlasku i tokom večere dok su u društvu razmjenjivali nježnosti i flertovali.

Djelovalo je kao da nisu mogli da odvoje ruke jedno od drugog, prenosi Page Six. Glumac se sve vrijeme smijao u društvu mlade Nikol, a oboje su bili obučeni u veoma kežual izdanju. Nakon večere, par je prošetao do zgrade čiji je suvlasnik upravo Terou, dok je on držao ruku oko njenog ramena a potom i struka. Glumica dvadeset tri godine mlađa od Teroua, pojavila se u nekoliko popularnih Tv serija, uključujući i "Red i zakon" i "Aferu". Ona je u martu proslavila svoj 28.rođendan uz natpis:

"Zbogom 28! Trebaju nam padovi da bi cijenili visine, zar ne? Ova godina imala je obilje oba!"

Nije poznato kada i kako se ovaj par upoznao, ali su uslikani i prilikom dodjele nagrada SAG u Njujorku ranije ovog mjeseca. Ovo je prvi put da je glumac viđen u društvu djevojke sa toliko izliva nježnosti, nakon razvoda od Dženifer Aniston. On i zvijezda "Prijatelja" bili su u braku dvije i po godine sve do 2018. a ostali su u prijateljskim odnosima.