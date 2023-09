LAUŠEVIĆ PUŠTEN IZ BOLNICE: Glumac nastavlja oporavak kod kuće

Glumac Žarko Laušević više nije na bolničkom liječenju u KBC "Bežanijskoj kosi".

Poznati glumac Žarko Lauševićzabrinuo je mnoge kada se saznalo da je njegovo zdravlje dovedeno u pitanje, pa je zbog toga morao da bude i hospitalizovan. Kako Novosti saznaju iz kruga bliskog glumcu, on više nije na bolničkom liječenju u KBC "Bežanijskoj kosi" u kojoj je boravio zbog problema s plućima.

On je, kako saznaje Kurir od njegovih kolega, još prošle nedjelje prebačen na kućno liječenje. Trenutno je kod kuće, i dalje ide na terapije, mada je bolje i ne mora više da bude pod nadzorom ljekara. Obzirom da se mnogo bolje osjeća, on će se već od 15. septembra naći u studiju i nastaviti snimanje treće sezone "Kalkanskih krugova". Druga sezona popularne serije ovih dana je počela da se emituje na Rts-u, većim dijelom je završena i treća, ali su ostale neke scene u kojima je i Žarko Laušević koji će se od sredine mjeseca pridružiti kolegama na setu. Kako se nedavno govorilo, glumac je jednu scenu za potrebe serije snimio čak i u bolnici.

"Donijeli su mu telefon u bolnicu i pozvao je kolegu koji je bio na setu. U toj sceni se Lauš ne vidi, već se samo čuje njegov glas. To je maksimalno koliko smo mogli da uradimo jer nismo željeli da ga previše zamaramo. Odradio je to junački. Kada su završili razgovor, njegov kolega sa kojim je obavio razgovor je podigao telefon, a cijela ekipa je Žarka pozdravila gromoglasnim aplauzom. Pala je i po koja suza jer su svi to doživjeli veoma emotivno."

