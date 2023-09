Obožavateljke mu bacale bruseve, a on napravio kolekciju: Drejk se pohvalio brojem i veličinama

Reper Drejk je miljenik mnogih poznatih ljepotica, a pokazao je i gde završe brushalteri koje mu žene bacaju na scenu!

Poznati reper Drejk(36), prvi put se našalio na račun ovog fenomena u julu ove godine, kada je na scenu pao brushalter neviđene veličine. Najupečatljiviji trenutak dogodio se tokom nastupa u Brooklyn Barclays Center-u, kada mu je obožavateljka dobacila brushalter veličine 36G. "Dođavola, 36 G? Odmah locirajte ovu ženu", našalio se muzičar na bini, a vidio je ubrzo postao viralan. Nakon toga, dotična Veronika Koreira (21) dobila je angažman za Plejboj, te je čak imala prilike da se dopisuje na društvenim mrežama sa samim Drejkom.

U svijetu nije neuobičajeno da zagriženi fanovi bacaju donji veš, a Drejk je od toga napravio čitavu kolekciju, pa se pohvalio na Instagramu. Nakon što se jednom prilikom našalio da mu fanovi ne bacaju dovoljno grudnjaka na binu, samo im je dao vjetar u leđa, pa je to postao trend na njegovoj turneji po Sjevernoj Americi. On je sada "objasnio" koliko je to popularan ritual zapravo postao.

"Brat je dobio biblioteku brushaltera", "Žao mi je onoga koji je ovo morao da složi, organizovani su po veličini", "Frajer ima više brushaltera od Victoria's Secreta", glasili su samo neki od šaljivih komentara na njegovu objavu.

Drejk je objavio fotografiju na kojoj je okružen uredno poređanim brushalterima, svih mogućih boja i dimenzija, koje je dobio od obožavateljki tokom turneje. Dobitnik Gremija pokazao je koliko je impresivna njegova kolekcija postala. On je takođe u svojoj priči pokazao snimak na kome se vidi kako članovi njegovog tima sortiraju šarene komade donjeg veša iz kolica. Samo je jednom prekršio tradiciju, tokom nastupa u Los Anđelesu, na kom je bio i njegov petogodišnji sin Adonis. Tom prilikom je razigrano zamolio fanove da "zadrže svoje bruseve" te večeri.

The bra collection is crazypic.twitter.com/XrSx9R91RY — Drake Fan Page (@DrakeDirect_)September 6, 2023

Evo kako izgleda Drejkova kolekcija:

