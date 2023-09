RAZVOD JE BIO VELIKA TRAUMA! Ljiljana Stjepanović o bolnom rastanku - "Bio je ljubomoran, jedva sam se iščupala"

Proslavljena glumica Ljiljana Stjepanović progovorila je o razlozima rastanka od tadašnjeg supruga i bolnom razvodu.

Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Ljiljana Stjepanović dobitnica sijaset značajnih nagrada i izuzetnih glumačkih kreacija, odigrala je brojne značajne uloge i izgradila karijeru na kojoj joj mnogi mogu samo pozavidjeti. Glumica se jednom prilikom prisjetila i najveće neprijatnosti koju je doživjela zbog jedne uloge, a priznala je i da je u privatnom životu razvod podnijela veoma teško.

Kako sama kaže, razvod smatra najbolnijim iskustvom koje ju je zadesilo. Njenog supruga, Bojana Repića, upoznala je još u srednjoj školi, a sudbonosno "da" izgovorili su kada je glumica imala samo 21 godinu.

"To je velika trauma i ne bih je nikome poželjela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se sjetim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila djecu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživjela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da djeca rastu u miru i s jednim roditeljom, nego u lošoj atmosferi", ispričala je ona svojevremeno za "Story" i otkrila zašto je došlo do razvoda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Bili smo dva različita svijeta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore. Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam. Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvijek sam bila borac, a djeca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja. Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osjećala potrebu da se bilo kome pravdam", rekla je tada Ljilja, pa priznala zbog kojeg je godinama kasnije ostala sama.

"Naravno da želite da volite, naslonite glavu na nečije rame, podijelite brige s nekim. Imala sam zapravo jednu dugu vezu, ali nisam htjela ponovo da se udajem jer sam se plašila da bi moja djeca mogla da mu predstavljaju teret i nisam bila sigurna u njegovu ljubav prema Igoru i Vlastimiru. U ovim godinama već prija mi samoća, sinovi su odrasli, a ja sam konačno svoja i mogu na pravi način da se posvetim sebi i poslu. Imam kreativne trenutke u svojoj samoći, mnogo pišem i to mi prija. Za sada se dobro snalazim i ne smeta mi što nemam muškarca uz sebe", zaključila je Ljilja.

BONUS VIDEO: