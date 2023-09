Isplivala dugo čuvana tajna: Ceca odbila ponudu Amerikanaca da o njoj napišu knjigu i snime film i seriju

Svetlana Ceca Ražnatović u više navrata govorila je o pričama da treba da snimi film ili napiše knjigu o svom životu, a ovako je reagovala na takvu ponudu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Svetlana Ceca Ražnatović jedna je od najvećih domaćih zvijezda, a njen privatan život oduvijek je bio na meti interesovanja javnosti.

Priče o njenom životu, naročito braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i danas intrigiraju sve, a malo ko na da je pjevačica dobila ponudu da se sve to ekranizuje. Nakon dugog sakrivanja, Ceca je za medije priznala da je odbila ponudu Amerikanaca da o njoj napišu knjigu i snime film i seriju.

Kako ističe smatra da nije spremna da svoj život pretoči u roman ili na filmsko platno.

"Imala sam razne ponude, sve sam ih odbila! Amerikanci su me zvali da snime film i seriju o meni, čak i da napišu knjigu, ali nismo uspjeli da se dogovorimo. Željeli su da promene neke događaje iz mog života... Moj jedini uslov je da ništa ne mijenjaju i zato nije došlo do saradnje. Uostalom, još sam mlada da o meni snimaju filmove",rekla je Ceca za medije.

Ona ističe i da ne bi ni imala vremena za film jer tokom leta ima dosta koncerata.

"Cijelog života putujem, često sam po hotelima i avionima, a kada dođem kući, volim da obučem pidžamu. To je za mene raj! Često sam bez šminke, najviše se sviđam sebi takva. Ne stidim se svog lica i tela. Kada me profesionalni fotografi slikaju, ne tražim im da mi izdužuju noge u fotošopu i da mi peglaju lice kao da imam 18 godina, jer ja imam 49! Na Instagramu objavljujem fotke koje sama slikam, nemam komplekse. Uostalom, trudim se da dovoljno spavam, njegujem se i vodim računa o izgledu jer mi je bitno šta vidim u ogledalu. Godine nisu važne za to, pogledajte Džej Lo. Ima 53 i izgleda fenomenalno!"

BONUS VIDEO: