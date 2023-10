Riječi pokojnog glumca koje kidaju dušu: Kada umrem, nemojte o "Prijateljima"...

Intervju u kojem je najavio šta će se dogoditi.

Izvor: Instagram/mattyperry4

Američki kultni glumac Metju Peri, legendarni Čendler iz serije "Prijatelji", preminuo je u subotu u svom domu, a njegovo tijelo je pronađeno u kadi. Dok se cijeli svijet oprašta od njega i sjeća se njegovih nezabornih scena u hit-seriji, bolno zvuče rieči koje je izgovorio u jednom intervjuu iz 2022. godine, u kojem je pričao o tome kako bi voleo da ga upamte.

"Imao sam mnogo uspona i padova u životu. Još se borim sa tim lično, ali najbolja stvar u vezi sa mnom je da ako mi alkoholičar ili narkoman priđe i pita 'Hoćeš li mi pomoći?', uvijek kažem 'Da, znam kako to da uradim. Uradiću to za tebe, čak i ako ne mogu uvijek za sebe to da učinim'", rekao je klub u intervjuu Tomu Paueru 2022. godine. "To radim uvijek, kad god mogu - u grupama ili 'jedan na jedan'", dodao je on.

"Napravio sam 'Perijevu kuću' u Maslibuu, objekat u kojem trezni muškarci borave. Napisao sam i svoj komad 'Kraj čežnje', koji je moja lična poruka svijetu, pretjerana verzija mene kao pijanca. Imao sam nešto važno da kažem ljudima kao što sam ja i ljudima koji vole ljude kao što sam ja".

"Kada umrem, znam da će ljudi pričati o 'Prijateljima', 'Prijateljima' i 'Prijateljima'. I drago mi je zbog toga, srećan sam jer sam uradio neki solidan posao kao glumac, kao što sam dao ljudima više prilika da se smeju mojim mukama na internetu. Ali kada umrem, dok se pominju moja takozvana 'ostvarenja', bilo bi lijepo ako bi 'Prijatelji' bili na listi daleko ispod stvari koje sam uradio da bih pomogao drugima. Znam da se to neće dogoditi, ali bilo bi lijepo", rekao je Metju Peri, nagovještavajući svoj skori kraj, koji se nažalost dogodio ovog vikenda.

Metju Peri rođen je u avgustu 1969. godine u Masačusetsu, a preminuo je u subotu u svom domu u Los Anđelesu. Bio je glumac još od svoje 11. godine, a i njegov otac Džon Benet Peri (82) je takođe glumac. Metju je glumio Čendlera u seriji "Prijatelji" od 1994. do 2004. godine i uz svjetsku slavu i bogatstvo, iz te serije je izašao i sa ozbiljnim problemima sa zavisnošću od alkohola i droge.