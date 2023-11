MNOGI OVAJ AUTO NE MOGU DA KUPE IAKO IMAJU PARA: Postoji lista onih kojima je to strogo zabranjeno!

Mnoge poznate ličnosti imaju doživotnu zabranu kupovine određenih automobila.

Možete li da zamislite da ste ljubitelj luksuznih automobila, da imate dovoljno novca da ih kupite, a da ne možete to da uradite? To može biti teška situacija za običnog smrtnika, ali za poznate ličnosti to može biti tragedija. Evropski proizvođači automobila Ferari i Bugati odlučili su da nisu svi dostojni posjedovanja jednog od njihovih ekskluzivnih vozila i da svako ima svoju „crnu listu“ zabranjenih poznatih ličnosti.