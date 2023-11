Bivša optužila slavnog pevača ZA SILOVANJE, pa se dogovorili za 24 SATA

Reper Šon Kombs i pjevačica Kesi riješili su tužbu zbog navodnog zlostavljanja, samo dan nakon što je tužila moćnog muzičkog producenta!

Reper Diddy riješio je tužbu koju je protiv njega podnijela njegova bivša djevojka Kesi, samo dan nakon što je iznijela eksplozivne optužbe za silovanje i druge vrste zlostavljanja. U petak veče, ovaj par je iznio odvojene izjave u kojima su objavili da su postigli nagodbu i sve riješili.

Nisu navedeni nikakvi konkretni detalji o uslovima nagodbe. "Odlučila sam da ovu stvar riješim sporazumno pod uslovima da imam određeni nivo kontrole", rekla je Kesi u izjavi i dodala, "želim da se zahvalim svojoj porodici, fanovima i advokatima i njihovoj nepokolebljivoj podršci". U međuvremenu, Diddy je izjavio: "Odlučili smo da ovo riješimo sporazumno. Želim Kesi i njenoj porodici sve najbolje. Ljubav".

U četvrtak je Šon Kombs optužen za silovanje i ponovljeno fizičko zlostavljanje, od strane Kesi. U tužbi se navodi da je navodno kontrolisao Kesi više od jedne decenije, kao i da ju je drogirao, tukao, i tjerao da ima seks sa više muških prostitutki dok je on gledao i snimao. Par je bio u vezi od 2005, kada je Kesi još bila tinejdžerka, pa sve do 2018. godine. Pjevačica tvrdi da je preživljavala noćnu moru.

"Kontrolisao me je, tukao, davao mi drogu, a potom me primoravao da imam odnose sa više muških prostitutki dok bi on gledao ili snimao. Kada sam mu saopštila da je kraj, upao je u moju kuću i silovao me", navodi Kesi.

Kesi, kojoj je pravo ime Kasandra Ventura, navodi da je prvi susret sa seksualnim radnicima bio kada joj je Diddy rekao da bi ga uzbudilo da je vidi sa drugim muškarcem.

"Unajmio je više njih i primoravao me na odnose. Naređivao mi je šta da im radim, a on je gledao i samozadovoljavao se. Morala sam da uzimam drogu tokom tih užasnih susreta da bih se isključila iz stvarnosti", navodi Kesi.

U drugom dijelu tužbe, tvrdi da ju je tukao u jednom hotelu, a da je Diddy platio osoblju 50.000 dolara da bi mu predali snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi nasilje.

Tužba je podnijeta Federalnom okružnom sudu na Menhetnu, a Kesi dodatno tvrdi da joj je Diddy nudio "osmocifrenu nadoknadu" da bi je spriječio da objavi detalje njihovog odnosa.

"Odbila sam kako bih dala glas svim ženama koje pate u tišini. Konačno sam spremna da ispričam svoju priču, da odbranim sebe i druge žene koje se suočavaju sa nasiljem u vezi", saopštila je pjevačica. Međutim, izgleda da je ipak dobila ponudu koja se ne odbija, pa je riješila da spusti loptu i nagodi se van suda.

