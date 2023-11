"SRBIJA BI GORJELA KADA BIH REKAO ISTINU!" Slavko Banjac je NESTAO na vrhuncu karijere

Hitove čuvenog Slavka Banjca svi znaju, a zanimljivo je da on prije povratka na scenu 2021. godine, više od dvije decenije nije pjevao.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Slavko Banjac je na neko vrijeme morao da se povuče sa scene. Razlog za to je, prema njegovim riječima, dosta mračan. Izgleda da je pred njim bio ultimatum koji su mu dali neki "opasni" ljudi, ali nikada nije otkrivao detalje, prenijeli su srpski mediji. Banjac je naglasio, da kada bi ispričao cijelu istinu o svom povlačenju sa scene - "Srbija bi gorjela", a kako su godine prošle Slavko se dosta promijenio, i danas je gotovo neprepoznatljiv.

"Nešto su tražili od mene, ja nisam bio spreman na tu ponudu u tom trenutku, jer sam mislio da samo treba da pjevam i da se družim, ništa više. Ni finansijski momenat me nije zanimao, gajio sam veliku ljubav prema muzici. Međutim, oni to drugačije gledaju: ako nisi sa nama, onda si protiv nas", rekao je Slavko.

Nije to moj hir bio što sam se povukao iz muzike, to je nešto što ja više nisam mogao da kontrolišem, a život je bio u pitanju, moj i moje porodice, tako da u tom trenutku nije bilo kompromisa. Znam da sam čist kao suza, ali želje nekih tamo ljudi se nisu uklapale s mojim životom, a ja sam samo želio da pjevam", dodao je Banjac za "Kurir".

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Zbog njegovog iznenadnog nestanka 1995. godine, na vrhuncu karijere, pričalo se da mu je lice unakaženo u saobraćajnoj nesreći, a Banjac je to porekao.

"To nije bio razlog povlačenja, ni slučajno. Imao sam prilike i da u društvu čujem šalu 'nema te ko Slavka Banjca', a da ljudi i ne prepoznaju da sam to ja! Vjerujte mi! Razne izmišljene priče su stizale do mene. Nekad bi me slatko nasmijale. Pričalo se da živim u Americi, Grčkoj, ali to ništa nije bilo tačno. Dosta sam putovao, pa su me često viđali po aerodromima. Ali jednom mi se desilo, na jednom veselju, da me gleda djevojka cijelo veče, i ja primijetim, jer sam navikao da pratim ljude dok sam svirao po hotelima. Snimim gurkanje, došaptavanje. Priđem joj i kažem: 'Dušo moja, u čemu je problem?' 'Jeste li vi Slavko Banjac?' 'Zašto se mučiš sat vremena? Jesam!' Ona počinje da plače. Uzima telefon i okreće nekoga, i počinje da psuje i viče: 'J**** li vam majku, pa on je živ!", ispričao je anegdotu medijima jednom prilikom.

(MONDO/Blic)