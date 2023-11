Dado Polumenta ispričao je kako se proveo na koncertu Dina Merlina, ali i otkrio da on znatno više nastupa i zarađuje u inostranstvu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/ATA IMAGES/Antonio Ahel

Pjevač Dino Merlin održao je četiri koncerta u Beogradu, Arena se tresla kada je stao na binu, a druge večeri svi su bili u šoku zbog gosta iznenađenja. Mišljenja na tu temu su uglavnom podijeljena, a pjevač Dado Polumenta prokomentarisao je kako se on proveo na koncertu kolege.

Dado, koji je otkrio da piše knjigu, kao i da planira da snimi film, nedavno je održao promociju novog albuma koji je nazvao po kćerkici. Spektakularnoj promociji prisustovala je čitava njegova porodica i prelijepa supruga Ivona, a on je prvo otkrio i da li je ljubav među njima bila na prvi pogled.

"Mogu da kažem tako da je bila ljubav na prvi pogled. Mi smo prvo srađivali na spotu, i skapirao sam da je Ivona jedan veliki profesionalac što se tiče tog poslovnog dela. Pored toga, zaista je jedna osoba koja je probudila u meni sve nešto najljepše. Zahvalan sam joj dok sam živ", otkrio je pevač za "Kurir", koji je zatim priznao da znatno više nastupa i zarađuje u inostranstvu, pa istakao da mu je beogradska publika jedna od najdražih.

Vidi opis Dado Polumenta podijelio utiske: Smorio sam se na koncertu Dine Merlina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Mnogo više radim preko. Ali evo recimo prošli vikend sam bio u Beogradu, u Tarapani, to je bilo nešto nestvarno. Znači, vratilo me ono u vrijeme kada sam radio po splavovima i klubovima u Beogradu i beogradska publika je zaista specifična i oni ko ga vole, vole. I to je bilo od prve do posledne pesme delirijum", rekao je pevač.

Folker se dotakao i koncerta Dina Merlina u Areni, te je njegov odgovor mnoge iznenadio - "Mi smo sutra uveče otišli kod Dina Merlina na koncert i ja sam se smorio, kod lika kog najviše volim koji mi je veliki uzor. Noć prije toga sam imao nastup i taj adrenalin i ta publika i to sve i kompletan taj moj repertoar, doživio sam šok neki energetski definitivno. I onda sam se smorio na Merlinu koji je najveća zvijezda. Zaista, specifična jedna situacija", istakao je Dado i dodao:

"Gore sam ultra zvijezda, a ovde sam neki radni pjevač koji sam i bio godinama. Ali ovde su mi mnogo bliži ljudi i repertoarski i sve ono nešto što mogu ovde da pjevam, to gore ne prolazi".

Vidi opis Dado Polumenta podijelio utiske: Smorio sam se na koncertu Dine Merlina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)