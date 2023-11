Ljubavna poruka koju je Ben poslao JLO prije 20 godina: Otkrila šta joj je tada napisao

Uoči izlaska novog albuma koji je posvetila suprugu, Dženifer Lopez je otkrila neke intimne detalje iz prošlosti.

Dženifer Lopez će uz nov album "This is me...now" izdati istoimeni film, koji zajedno sa njom potpisuje njen suprug Ben Aflek, kako je najavila.

Album je najavljen za februar 2024. a prvi singl će se zvati "Can't get enough", uz koji će izaći pomenuti film. On će zaroniti u privatni život zvijezde. "Ovaj album je nešto najiskrenije što sam stvorila, kulminacija onoga što jesam kao umetnik i osoba", izjavila je za Vogue svojevremeno, "ljudi misle da znaju šta mi se dešavalo usput - ali u stvari nemaju pojma, i mnogo puta shvate stvari pogrešno. Postoji dio mene koji sam sakrila od svih", prenosi New York Post.

Trejler za film "This is me...now:Film" je izašao ove nedelje. U njemu se pojavljuje Dženifer koja sedi ispred kamina, dok napolju pada kiša. Ona izgovara: "Kada sam bila djevojčica, kada bi me ljudi pitali šta želim da budem kad porastem, rekla bih... zaljubljena". U toj sceni drži pismo iz 24.decembra 2002. koje je navodno dobila od Bena Afleka. U njemu stoji: "Život je težak, ali ti si slatka. Hvala za poklon, nadam se da ti se dopada cveće. Rekla si mi da ti ga nikada nije dovoljno. Poverovao sam ti." U potpisu stoji "B".

Par je bio u živopisnoj romansi pre dugog niza godina, kada su se i verili, a zatim su se rastali kako se pisalo pred samu svadbu. Prije nego što su im se putevi ponovo spojili, dobili su djecu sa dugim partnerima i bili u drugim vezama, a Dženiferina majka je jednom prilikom izjavila da se dvadeset godina molila svakoga dana da se pomire.

