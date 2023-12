"Ništa ljepše u životu nisam vidjela": Marija izvela sina u prvu šetnju

Kuma Marije Šerifović otkrila je da se čula sa pjevačicom, kao i da je vidjela njenog sina Maria.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Kuma Marije Šerifović, Milena Đergović progovorila je o trenutku kada je prvi put ugledala malog Maria.

"Ništa ljepše u životu nisam vidjela. Marija me pozvala na video poziv i kada sam ga vidjela nisam mogla da verujem koliko je lijep. Mariju sam vidjela, ima velike podočnjake, nadam se da će kada dođu u Srbiju dati nekome od nas da ga malo pazimo. Mada biće trka između nas i Verice ko će da brine o njemu. Marija mi je rekla: 'Zamisli da dobijem djevojčicu, šta bih radila…' i eto dobila je dječaka jer ga je i željela", otkrila je ona.

Put od želje da dobije dijete do 2. decembra, kada je prvi put uzela svoju bebu u naručje, bio je izuzetno dug i komplikovan. O Marijinim pokušajima da ostane trudna niko nije znao ništa. Sama sa sobom je prolazila kroz pakao neuspješnih vantjelesnih oplodnji i nije dozvoljavala da to osjeti ni njena publika, niti da to bude tema u javnosti. Ipak, želja da dobije bebu bila je jača od neuspjeha sa kojim se sretala i nije planirala da odustane. Šerifovićeva je na kraju, prije otprilike tri godine, počela da se raspituje o surogat majčinstvu.

Prije dvije godine Marija je i zvanično ušla u proces dobijanja djeteta uz pomoć surogat majke. Prema sopstvenom priznanju, o surogat majci - ženi koja je iznijela trudnoću i donijela na svijet njenog sina, kome je dala ime Mario, zauvijek će osjećati neizmjernu zahvalnost i poštovanje. Marija je ranije istakla da o bebinom ocu ne može da govori zbog ugovora koji su potpisali.

Marija je na svom Instagramu podijelila emotivnu fotografiju i pokazala kako izgleda prva šetnja sa sinom.

Izvor: Instagram/Serifovic

(Blic/MONDO)