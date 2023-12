GLUMAC IZ FILMA "PARAZIT" PRONAĐEN MRTAV: Sumnja se na samoubistvo

Glumac iz filma "Parazit" koji je ušao u istoriju Oskara pronađen je mrtav, a bio je i pod policijskom istragom.

Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes

Li Sun-Kjun, popularni južnokorejski glumac najpoznatiji po ulozi u Oskarom nagrađenom filmu "Parazit", pronađen je mrtav u automobilu u Seulu u srijedu, saopštile su vlasti nakon nedjelja intenzivne policijske istrage o njegovom navodnom korišćenju opijata.

Policija i službenici hitne pomoći su prvo pronašli Lija u navodno besvjesnom stanju u automobilu parkiranom na ulici u sjevernom Seulu. Službenici hitne pomoći kasnije su potvrdili da je mrtav, prema policijskoj stanici Seongbuk u Seulu.

Policija je tragala za Lijem (48) nakon što je primila prijavu da je nestao, saopštila je policija Seongbuka.

Odbili su da daju dalje detalje, uključujući da li su utvrdili da se Li ubio. Međutim, južnokorejski mediji, uključujući novinsku agenciju Jonhap, rekli su da je Lijeva porodica ranije u srijedu prijavila policiji da je napustio kuću nakon što je napisao pismo slično samoubilačkoj poruci.

Li se pojavio u filmu "Parazit", koji je osvojio Oskara za najbolji film i tri druge kategorije 2020. Ova satira bila je prvi film koji nije na engleskom jeziku koji je osvojio najbolji film u tada 92 godine dugoj istoriji dodjele Oskara, kao i prvi južnokorejski film ikada koji je osvojio zlatnu statuetu. Pogledajte trejler filma "Parazit".

Trejler filma "Parazit" Izvor: YouTube/NEON

U filmu Li je igrao člana bogate porodice. Li je bio pod istragom zbog navoda da je koristio ilegalne droge u stanu jedne konobarice. Istraga je izazvala opširno izvještavanje tabloida. Li je insistirao da je prevaren i da nije znao šta uzima.

Skandal je doveo do gubitka niza glumačkih projekata, prenio je AFP. Prema Rojtersu, prva presuda zbog optužbi za upotrebu droge u Južnoj Koreji može da dovede do šest mjeseci zatvora i do 14 godina za one koji ponove krivično djelo. Zakoni Južne Koreje su toliko strogi da Korejci koji legalno uzimaju drogu u inostranstvu mogu i dalje da se suoče sa krivičnim gonjenjem po povratku kući, navodi AFP.

Pogledajte kako je "Parazit" osvojio Oskara.

"Parazit" osvojio Oskara Izvor: YouTube/Oscars

(MONDO)