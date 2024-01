Ove poznate face u 2024. godini ULAZE U 9. DECENIJU!

Ove godine u "klub osamdeset" ulaze dobro poznata lica, poput Majkla Daglasa, Denija Devita i Dajane Ros!

Mnoge svjetske face ove godine slaviće jubilarni rođendan, i napuniće osamdeset godina! Za neke možda niste znali da ulaze u devetu deceniju, a na listi se nalaze:

Dajana Ros

Američka glumica i pjevačica, koja je bila glavni vokal grupe "The Supremes", 26. marta napuniće okrugo osamdeset. Muzička diva je ove godine iznenadila Bijonse za njen rođendan, pojavivši se kao gost iznenađenja na njenom koncertu. Bijonse nije mogla da sakrije emocije kada joj se na nastupu pridružila legendarna Dajana i povela masu da joj horski otpevaju rođendansku pjesmu.

Njena ćerka, slumica Trejs Elis Ros izjavila je kako je izgledalo odrastanje uz slavnu majku: "Da me ne shvatite pogrešno, Majkl Džekson je stalno bio tu. Marvin Gej je stalno zvao, a Šer je sa mojim roditeljima i Majklom često igrala tenis u dublovima. Endi Vorhol me je fotografisao, pa zamilsite sve to?" Pored nje, Dajana ima još četvoro dece, i ima dva braka iza sebe.

Deni Treho

Meksičko-američki glumac Deni Treho, koji se pojavio u brojnim popularnim naslovima, napuniće osamdeset godina 16. maja. Poznat po ulozi opasnih momaka, Deni se u poznijim godinama posvetio ugostiteljstvu, otvorivši lanac restorana meksičke brze hrane. Glumac, koji je priznao da je već pedest pet godina trezan, napisao je i knjigu sa receptima u koje je uključio i tajne sastojke njegovih omiljenih bezalkoholnih koktela.

Majkl Daglas

Dvostruki dobitnik Oskara i peterostruki dobitnik Zlatnog globusa 25. septembra napuniće osamdeset. Majkl je u braku sa dvadeset pet godina mlađom Ketrin Zitom Džouns, sa kojom dijeli dvoje djece. Glumica mu je emotivnom objavom čestitala 23. godišnjicu braka. Iako im javnost nije predviđala dugovječnost zbog razlike u godinama, ovaj holivudski par pokazao kako je njihova ljubav jaka.

Njegov slavni otac Kirk Daglas, doživeo je poznu starost, preminuo je 2020. u 104. godini.

Deni Devito

Glumac, kom su serija "It's Always Sunny in Philadelphia" i filmovi "Hercules", "Batman Returns" i "Twins" donijeli kult obožavatelja, 17. novembra 2024. ulazi u devetu deceniju. Arnold Švarceneger, kolega iz urnebesne komedije "Blizanci", nedavno je podijelio fotografiju sa Denijem i njegovom suprugom Reom Perlman, uz reči "Moj brat!"

Žaklin Biset

Malo ko bi poverovao da će prelijepa glumica u septembru ove godine napuniti osamdeset. Glumica britanskog porekla, je za razliku od mnogih svojih vršnjaka i dalje veoma aktivna pa i dalje snima. U njenom najnovijem ostvarenju "Loren and Rose" igra ulogu nekada poznate glumice, koju uhodi mladi filmadžija, sa kojim se na kraju sprijatelji.

"Ovo je jedna od najzanimljivijih uloga koje sam igrala us vom životu, a to je bio dug život", izjavila je. Dok se mnogi žale na nedostatak uloga za žene preko pedest u filmskoj industriji, Žaklin poručuje: "Samo guram dalje. I dalje tragam za ulogama. Ne pristajem zbog ekonomskih razloga, tražim kvalitetna dela".

Glumica prodornih očiju se nikada nije udavala, ali je poznato da je bila u nekoliko dugih veza.

