Glumac iz HIT SERIJE saznao da boluje od poremećaja - "Srušio bih cijelu sobu"

Kit Harington je tokom liječenja od alkoholizma saznao da boluje od jednog poremećaja.

Glumac koji se proslavio ulogom Džona Snježnog u seriji "Igra prestola" osvojio je simpatije širom svijeta. Kit Harington je tada upoznao glumicu Rouz Lesli sa kojom je danas u braku i ima dvoje djece. Ono što je malo poznato, to je da je Kit 2019. završio na rehabilitaciji. Liječio se od alkoholizma i saznao da ima ADHD, odnosno poremećaj pažnje i stanje koje se karakteriše hiperaktivnošću.

"Shvatio sam da moj život zavisi od ovoga. Srećom, to je bilo pravo mjesto u pravo vrijeme. Odatle sam uspio da stvorim novi život", rekao je glumac u podkastu "The Hidden 20%", prenosi Daily Mail. Zbog lošeg raspoloženja dobio je nadimak Princ tame, a u takvom raspoloženju je bio od svojih tinejdžerskih dana.

"Kad bi se to dogodilo, mogao sam da srušim cijelu sobu. Čak mi se malo to i sviđalo, ali sam morao da se osvijestim da se to događa i da se sklonim iz situacije koja to uzrokuje", rekao je glumac čiji su se psihički problemi znatno povećali na snimanju "Igre prestola". Kako je objasnio, obožavatelji serije su svojim postupcima dodatno otežavali njegovo stanje. "Ljudi bi me tretirali kao lika. Ipak, u životu se uopšte nisam tako osjećao. I to je dovelo do nekih psiholoških ožiljaka", zaključio je glumac.

Simptomi poremećaja pažnje

Česti simptomi ADHD-a kod odraslih su:

Nepažnja

Loše uočavanje detalja

Teškoće započinjanja i završavanja zadataka

Teškoće usmjeravanja i regulacije pažnje

Zaboravnost

Loše upravljanje vremenom, loše organizacione sposobnosti

