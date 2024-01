Selma objavila snimak iz Beograda? Pjevačica deportovana sa aerodroma, pa "okačila" stori - vozi se i pjeva ovu pjesmu

Selma Bajrami napravila je pravi haos na društvenim mrežama snimkom iz Beograda.

Izvor: Instagram/selmabajrami.star

Pjevačica Selma Bajrami deportovana je u ponedjeljak iz Beograda, a u večernjim satima na svom Instagram profilu objavila je video-snimak napravljen na auto-putu kod Geneks kule, na kojem se vidi kako neko upravlja vozilom, a u pozadini ide pjesma "Samo za tebe Beograđanko mala". Potom je objavila i Instagram "stori" na kojem se pevačica snima i pjeva "Nek' puknu dušmani".

Pjevačica se nedavno našla u centru skandala kada je isplivao snimak na kom se vidi kako na jednom slavlju pjeva albanske pjesme i pokazuje "dvoglavog orla", kojeg mnogi smatraju znakom "velike Albanije", nakon čega je dobila zabranu ulaska u Srbiju. Uprkos zabrani ove nedjelje pokušala je da uđe u našu zemlju i da dođe u Beograd.

Ona je nakon sletanja na beogradski aerodrom deportovana, posle čega nije prestala s objavama na Instagramu. Prvo je podijelila pesmu Britni Spirs "Dio mene", a sada je objavila i snimak iz kola s ulica Beograda, za koji nije jasno da li ga je ona napravila ili ne.

Selma Bajrami izgradila je karijeru i u Srbiji, nedavni incidenti u kojima je učestvovala doveli su do gubitka dijela publike i osude brojnih kolega. Iako se dugo spekulisalo da li će pjevačici biti zabranjen ulazak u Srbiju, do toga je ipak došlo, iako je ona neposredno nakon skandala istakla da se to neće desiti, te da će se vratiti na scenu u punom sjaju.

Pogledajte još jedan snimak koji je objavila u ponedjeljak uveče:

"Ja ću svuda doći, to što drugi pokušavaju da mi namjeste, neće im uspjeti. Nisam dobila zabranu, nikada je neću dobiti! Znam da bi neki voleli, ali nadajte se uzalud. Onda bi zabranu trebalo da dobiju svi ovi koji u Bosni i Hercegovini dižu tri prsta. Nisu zabranili, to su samo pokušaji, bojkot... Selma se vraća u punom sjaju! Sve namontirano. Nemam zbog čega da se izvinjavam, nisam ništa uradila", rekla je Selma tada i poručila sa da ne misli da je "uradila ništa loše".

(MONDO/A.K.)