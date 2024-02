Jelena Karleuša o Evrosongu - Evo koga je pohvalila

Pjevačica Jelena Karleuša osvrnula se na izbor domaćeg predstavnika na Pesmi Evrovizije

Pjevačica Jelena Karleuša pre nekoliko dana je na društvenim mrežama komentarisala učesnike ovogodišnjeg izbora za predstavnika Srbije na predstojećoj jPesmi Evrovizije, i tom prilikom nahvalila Zorju i Lenu Kovačević, ali i "osula paljbu" po pjevačici Anđeli Ignjatović, poznatijoj kao Breskvica.



Sada je pjevačica koja je napravila pometnju u bugarskim medijima i na društvenim mrežama riješila da prokomentariše domaće takmičenje i "amaterske nastupe".

"Ja sam neko ko je izdavao albume u Grčkoj, odavno sam prešla granice samo ex Jugoslavije. U smislu produkcije smo napravili tako da budemo uzori velikim svjetskim zvijezdama, tako da meni ne treba Evrosong da bih napravila bilo kakav uspjeh. Smatram da ja trebam Evrosongu i da Srbija zaslužuje jednog izvođača koga će fanovi Evrosonga dočekati euforično, jer ono što ja radim je nešto što oni priželjkuju da vide na sceni. Ne žele neke amaterske nastupe, već 300 posto ozbiljne izvođače, a poslvednjih godina se to svelo na neki amaterski program i mislim da bih ja Evrosongu donijela mnogo, a i Srbiji bih donijela strašan marketing. Sa druge strane, ja sam neko ko ne želi da se nameće, nego sam napravila sopstveni Evrosong pre nekoliko mjeseci u Beogradu na vodi kada sam promovisala moje albume i to je obišlo čitav svijet i prije ili kasnije ću imati taj svet na dlanu i ne opterećujem se Evrosongom", rekla je Jelena i nastavila:

"Meni nešto drugo smeta, kada jedna zemlja, kao što je Srbija, ima jednog tako dokazanog izvođača sa takvom karijerom, nastupom, potencijalom za tu scenu, izgledom, vizuelnim identitetom koji je svvetski poznat. Mene imitiraju u svvetskim talent programima, smgvešno je i tužno da ne kažem tragikomično da ti tražiš u nekakvim amaterima potencijalni uspeh pored Jelene Karleuše", rekla je pvevačica i prokomentarisala kreativni urednicu i supervizorku festivala "Pvesma za Evroviziju" Oliveru Kovačević.:

"Nemam ništa protiv Olivere Kovačević, naprotiv, ona je jedna ozbiljna dama i muzički urednik jedne institucije kao što je RTS, sa druge strane postavlja se pitanje zašto ona daje takve izjave, da ja trebam da pobedim sebe i da dođem na Evrosong, kada ja mislim da ja treba samo nju da pobijedim i kako njoj nije samoj palo na pamet da me lično pozove", rekla je Jelena za emisiju "Prvi red" na televiziji K1".

