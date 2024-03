SVOJ NASTUP SA PZE NISAM POGLEDALA! Teya Dora priznala - "Nešto sam htjela da uradim drugačije"

Srpska predstavnica na Evroviziji Teya Dora otvorila dušu o povratku iz Amerike, stipendiji i Breskvici.

Teya Dora je mlada i talentovana umjetnica koja je osvojila srca publike pobjedom na prestižnom takmičenju PZE sa pjesmom "Ramonda". Njen umjetnički talenat i harizma su je lansirali u sam vrh muzičke scene, dok je njen neobičan umjetnički stil i autentičan pristup muzici osvojio mnoge.

Pobjeda na PZE nije bila samo kruna njenog rada, već je predstavljala i početak nečeg velikog. Svojom energijom i originalnošću uspjela je da se istakne među mnogobrojnim talentima, a pobjednička pjesma postala je hit ne samo u Srbiji već i širom regiona.

U emisiji "Ako progovorim" na televiziji K1, Teya Dora, otvoreno je govorila o svojim počecima. Kako je uspjela da ode na studije u Ameriku, ali i odnosu sa Breskvicom, koji je izazvao veliku medijsku pažnju.

"Išla sam u Vojislava Vučkovića muzičku školu. Jednog dana sam vidjela poster za audicije za Berkli, to je bio prvi put da su oni došli u Srbiju. Otišla sam na audiciju, pjevala sam 'No One' od Ališe Kiz i uradila još neke testove. Dopala sam im se i dobila stipendiju", kaže Teya Dora i otkriva da zna da svira klavir, ali da ga isključivo koristi za komponovanje: "Sviram klavir, ali mi je bilo toliko teško da nešto što je zadato uradim i to mora da bude baš tako kako jeste. Morate pratiti dinamiku kada ste na ispitu, jer nećete dobiti dobru ocjenu, tako da klavir isključivo koristim kada komponujem."

Teya je odlučila da se 2019. godine vrati za Srbiju. "U Srbiju sam se vratila jer mi je nedostajala. Dolazila sam za vrijeme raspusta i ostajala po mjesec dana, onda sam izbacila tu prvu pjesmu 'Da na meni je'. Kada je ona doživjela uspjeh, dolazila sam ovdje da bih je promovisala, ali sam jednostavno ostala, jer sam upoznala mnogo dobrih ljudi, producenata, lijepo smo se složili, rodila se neka hemija da pravimo te neke hitove za druge izvođače", kaže i otkriva da joj je prva saradnja u Srbiji bila sa Nikolijom.

"Radila sam sa Nikolijom i ona je prva osoba koja mi je ukazala povjerenje i na tome sam joj jako zahvalna. U pitanju je pjesma 'Nema limita', a to je ujedno i prva pjesma koju sam na srpskom pravila, jer sam uglavnom radila na engleskom. Poslije toga sam uradila takođe za nju pjesmu 'Jing i Jang'. Nakon toga sam slabije učestvovala u pisanju tekstova za druge, jer mi je mnogo lakše kada ih za sebe da radim, imam drugačiji pristup. Pjesme se uglavnom rade da bi postale klupski hitovi i nekako ja tu ne mogu da uđem u srž tih riječi, nisam svoja. Sa druge strane, ako pišem ono što ja želim i osjećam, mislim da će rijetko ko da kupi tu pjesmu"; iskrena je predstavnica Srbije za Evroviziju.

Pjesma Džanum ima preko 15 milijardi pregleda

"Ima jedna fascinantna brojka od 15 milijardi koji broji pjesma, a to su svi videi koji koriste Džanum sound na Jutjubu, uključujući i videe i druge koje ljudi prave. Dobila sam mnogo poruka u kojima mi ljudi govore da ne znaju o čemu pjevam, ali da im je toliko lijepo i da se osjećaju bolje. Isto to sam doživjela i sa numerom Ramonda. Cilj mojih pjesama nije da ih slušaš kada si tužan samo, već da se nakon njih osjećaš bolje i mislim da su to ljudi prepoznali. Pjesma je sa jedne strane patriotska, ali u isto vrijeme i personalna, jer možeš sam sebi pomogneš koliko je to moguće."

"Zbog oca sam počela da se bavim muzikom"

"Mama je jako ponosna na mene, tata nije živ, ali bi sigurno bio ponosan, jer sam zbog njega krenula da se bavim muzikom, jer mi je on davao najbolje savjete. Preminuo je malo prije nego što je Džanum izašao, i to mu je bila omiljena pjesma koju sam napravila", kazala je.

Nakon njene pobjede na PZE, na društvenim mrežama krenuo je rat između njenih i Breskvicinih fanova. Mlada i talentovana pjevačica u emisiji Goce Tržan otkriva i u kakvom je odnosu sa mlađom koleginicom: "Breskvicina pjesma je odlična. Nas dvije smo se generalno čule i podržavale. Čak kada sam bila prozvana da ustanem na proglašenju pobjednika, sjedile smo jedna pored druge, i ja sam prvo njoj prišla da joj čestitam na njenom uspjehu. Sigurna sam da je ona pobijedila, a da sam ja bila druga, isto bi i ona uradila, jer imamo takav odnos. Podržavale smo se i pomagale oko nekih stvari. Ona je stvarno jedna divna djevojka, a cijeli njen tim su kolege sa kojima sam ja već sarađivala. Sa Reljom, koji je radio tekst, i sa Kenijem, imamo pjesme koje smo radili za druge zajedno. Stvarno se gotivimo i što se nas tiče, mi smo odlične", dodaje Teya.

Iako je sa nastupom i pjesmom "Ramonda" osvojila publiku, Teya Dora svoj nastup sa takmičenja nije pogledala. "Nastup nisam pogledala, jer znam nešto što sam htjela da uradim drugačije. Tokom proba sam imala konstantne probleme da čujem sebe, imala sam konstantna šuštanja, ali baš glasna, i u nekim dijelovima nisam čula ništa sem toga. Željela sam samo da nastup izvedem sa emocijom, a ne da se koncentrišem stalno na to da li je to ta nota, što je jedno vrijeme bio slučaj na probama. Uspjela sam da sve savladam to i da se u polufinalu i finalu potpuno prepustim emociji", zaključuje Teya Dora, i dodaje da se nada, da će publici u Evropi i na Evroviziji uspjeti da prenese emociju koju je prenijela Srbiji i regionu.

(K1 "Ako progovorim"/MONDO)