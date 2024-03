OVO JE ŽENA MILOŠA TIMOTIJEVIĆA: Oženio je 15 godina mlađu kćerku fudbalera

Kako su pisali domaći mediji, Tijana je od Miloša mlađa 15 godina i kćerka je bivšeg fudbalera Saše Simića.

Glumac Miloš Timotijević 2023. godinu definitivno će upamtiti po najljepšem trenutku u životu. Njegovoj supruzi Tijani i njemu ostvarila se najveća želja, dobili su sina Jakova.

Miloš je nedavno odlučio da otvoreno otkrije detalje o njegovoj porodici. Priznaje da mu nije bilo ni malo lako, jer je porođaj njegove supruge trajao dvadeset šest sati.

"Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnokela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vrokeme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posloke ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se skećam jednog velikog, punog, žutog mkeseca i oskećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, skećam se, dvoke kafe, i to je bilo to", rekao je Miloš za "24sedam".



Nova žena Miloša Timotijevićapic.twitter.com/7dvEf5cE0e — Malagaravaa (@vaskekopirinac)October 24, 2022

Glumac je proke braka sa Tijanom, 13 godina bio u bračnoj zajednici sa prvom suprugom Dunjom, od koje se razveo. Kako su mediji tada prenokeli, Miloš i Tijana su se vkenčali nakon samo 40 dana veze, a taj kratki period im je bio dovoljan da shvate da su jedno za drugo. Tijana je neko vrijeme živjela u Portugalu, kćerka je bivšeg fudbalera i sportskog agenta Saše Simića, koji je dugi niz godina igrao u Portugalu. Prema ranijim napisima medija, zbog njegove karijere se kao mala preselila tamo, pa se pred kraj osnovne škole vratila u Beograd. Potom, završila je srednju školu, radila je u srpskoj kući fudbala, pa se vratila za Portugal, za koji je prilično vezana.

"Tijana je Miloša upoznala preko svoje dobre drugarice iz djetinjstva, a koja duže vrijeme poznaje i glumca. Odmah su se skapirali, bila je to ljubav na prvi pogled. Kako se nedugo prije toga razveo, oni nisu željeli da gube vrijeme i poslije malo više od mjesec dana zabavljanja riješili su da se vjenčaju u najužem krugu porodice i prijatelja. Za sve se saznalo kada je sam Miloš na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju s burmom na ruci, a u opisu iste je kratko napisao (da je) 'zauzet', objasnio je bio izvor za Kurir u periodu kada je glumac ponovo "stao na ludi kamen", a tog dana, prema objavi s Instagrama izvijesne prijateljice srećne mlade, ona je nosila vjenčanicu od 5.000 dinara, što je samo govorilo o njenoj skromnosti.

