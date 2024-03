PRVO OGLAŠAVANJE TONIJA BIJELIĆA! Otkriveno gdje se nalazi u jeku razvoda od Dragane Mirković

Toni Bijelić oglasio se prvi put nakon što je Dragana Mirković otkrila da je podnijela papire za razvod braka.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Jedna od najpoznatijih pjevačica, Dragana Mirković sve je iznenadila kad je otkrila da je poslije 24 godine braka i dvoje djece odlučila da podnese papire za razvod braka od Tonija Bijelića. Ona je u saopštenju otkrila kako je došlo do kraha ljubavi, nakon čega je Toni "nestao" s društvenih mreža.

On je ugasio nalog na Instagramu, a sada ga je vratio i oglasio se prvi put nakon vijesti o razvodu.

Kako se može vidjeti, on se trenutno nalazi u jednom bečkom hotelu gdje uživa u kafi i soku, a sliku je podvukao muzičkom numerom kralja rokenrola Elvisa Prislija i njegovog izvođenja hita "My Way".

Izvor: Instagram/tonibijelic/screenshot

Kako je Dragana u svom saopštenju objasnila, iako je pokušala da spasi brak - posljednje vrijeme njih dvoje su živjeli odvojene živote.

"Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, a posljednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak.

Ja svakako ostajemo dosljedna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem vijerna svojoj porodici i svojoj publici, a prema Toniju ću uvijek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje djece i nekome sa kim sam provela mnogo lijepih godina", poručila je Dragana za "Kurir".

(MONDO)