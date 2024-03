LEJDI GAGA NAPUNILA 38! "Ne pamtim kada sam bila srećna za rođendan" pa najavom oduševila fanove!

Lejdi Gaga je za svoj 38. rođendan objavila posebnu poruku na instagramu!

Stefani Džoen Angelina Germanota, poznatija kao Lejdi Gaga, pre dva dana, 28. marta napunila je trideset osam godina. Tim povodom, kantautorka i hitmejkerka "Bad Romance"-a, obradovala je svoje pratioce na instagramu novom spontanom fotografijom i porukom.

Gaga se na slici pojaviljuje sa dugom plavom kosom i izblajhanim obrvama, pa je mnogi nisu odmah prepoznali. Povodom svog rođendana napisala je: "Dan je bio tako poseban - ne mogu da se sjetim vremena kada sam bila srećna za svoj rođendana. Zaljubljena sam u mog najboljeg prijatelja, moja porodica i prijatelji su zdravi, voljeni i dobri. Osećam da mi srce pršti od zahvalnosti za moje zdravlje i muziku - pišem najbolju muziku do sada", objavila je pa dodala, "naš film Džoker: Folie à Deux izlazi uskoro. Kada vidim poruke sa svih stranih sveta od mojih malih čudovišta, umjetnika i publikacija koje vole moj rad to mi znači puno".

"Hvala što me volite na način na koji me volite. Pišem pop pesme još od kada sam bila djevojčica, i ne mogu da vjerujem da i dalje radim ono što volim. Ova godina će biti bitna i značajna za nas, znam to. Muzika mijenja ljudske živote, a ja sam zahvalna što sam dio toga", zaključila je.

Poslednji album koji je Lejdi Gaga snimila bio je "Chromatica" iz 2020.

