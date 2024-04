DO 18. ŽIVJELA U BELOM MANASTIRU: Prija išla u osnovnu školu "Franjo Tuđman", srednju turističku nije završila

Aleksandra Prijović je živjela u skromnoj kući koju je nedavno renovirala i u kojoj je boravila tokom koncerata u Hrvatskoj, a sada živi u vili od pola miliona evra.

Pjevačica Aleksandra Prijović, koja je posljednjih mjeseci u medijima zbog uspjeha turneje "Od istoka do zapada" u okviru koje je održala čak pet koncerata u zagrebačkoj Areni, pjevanjem je počela da se bavi dok je još bila maloljetna.

Nekoliko puta do sada je rekla da se tokom školovanja susretala s negativnim komentarima okoline, ali i da zbog učešća u Zvezdama Granda i muzičkom uspjehu, nije završila četvrtu godinu srednje škole. Danas živi u skupocjenoj vili na Bežanijskoj kosi sa suprugom Filipom Živojinovićem i sinom Aleksandrom, a do 18. je živjela u mjestu Beli Manastir u Hrvatskoj, u kući koja je skromnija od one u Beogradu.

Za Beli Manastir vežu je posebne uspomene, odrastanje i školski dani, te je nedavno, pred koncert u Osijeku cijela porodica posjetila rodnu kuću Aleksandre Prijović. "Ja sam spavala sinoć u svojoj kući, naravno. Prvo gdje sam otišla jeste moja kuća", rekla je Prija tada medijima i dodala:

"Odrasla sam u ovom kraju i išla u školu. Kada se vratim u osnovnu i srednju školu, kada sam pričala da ću jednog dana imati koncerte, niko mi nije vjerovao. Iskreno vjerujem da su sada ponosni na sve ovo. Znam da je bilo dosta njih koje poznajem, sa kojima sam odrasla. Ovo je stvarno poseban koncert za mene jer sam do 18. godine živjela u Belom Manastiru i bilo je divno, vrlo emotivno, veoma sam srećna".

Komšije Aleksandre Prijović sjećaju se pjevačice još dok je u Belom Manastiru živela i išla u školu, a Kurir je prije nekoliko godina imao prilike i da priča sa nekima od njih:

"Aleksandra je starija od mene godinu dana, ali smo se družili kao klinci. Posljednji put smo se vidjeli prije malo više od godinu dana, kada sam bio ovdje na odmoru. Aleksandra je super djevojka, oduvijek je bila vedra i nasmijana ma šta god da se dešavalo oko nje i to je ono što su joj mnogi zamjerali, dok su joj se drugi divili zbog te osobine. Veoma sam ponosan što je ona, koja je odrasla ovdje s nama, postala toliko popularna", rekao je Prijin komšija i nadovezao se na vršnjačko nasilje koje je Prijovićka trpila u djetinjstvu.

"E, vidjećete, svi vi ćete biti u redu i otimati se za kartu da uđete na moj koncert' Zbog toga mi je možda i najdraže što je jedna od najpoznatijih pjevačica i što će već sljedeće godine imati koncert", rekao je on.

Aleksandra Prijović je u istom mjestu pohađala osnovnu školu "Dr Franjo Tuđman", i srednju školu "Beli Manastir" u kojoj je Prijovićka upisala hotelijarsko-turistički smjer, ali ga nikada nije završila. Javnosti je poznato da pjevačica ima samo završenu osnovnu školu, dok je u srednjoj završila svega tri razreda.

