Milioni ljudi u nevjerici: Kim Kardašijan provocira

Kim Kardašijan objavila je "bezobrazne" fotke koje su izazvale lavinu komentara i lajkova.

Izvor: Instagram/KimKardashian

Na slavnu najbogatije starlete, Kim Kardašijan i njene raskošne obline malo ko ostaje imun, a još kada pozira u minijaturnom bikiniju, teško je naći odgovarajuće riječi. Ona je sada ponovo izazvala pažnju javnosti provokativnim fotografijama, u koje ljudi na mrežama gledaju u nevjerici.

Kim, koja je se proslavila zanosnim oblinama, ali i kućnim videom zahvaljujući kom je porodica Kardašijan sntekla slavu rijalitijem "Keeping up with the Kardashians", pozirala je u vodi i na "vrućem" pijesku, dok je minijaturni bikini malo toga sakrio.

Na fotkama je pokazala svoje čuvene obline, koje je dodatno istakla načinom pokazivanja istih. U prvom planu se našla njena zadnjica i krupan kadar iste, ali i trenutak kada je "izvlačila gaće". Kada se okrenula i skinula majicu, imali smo prilike da vidimo tijesan gornji dio iz kog umalo nešto nije ispalo.

Plažni stajling upotpunila je zlatnim lančićem oko struka, a više od 364 miliona njenih pratilaca ostalo je bez daha: "Kakva guza, kakvo tijelo, bomba", "Goriš", "Najbolja".... samo su neki od komentara ispod fotografija.

Kim je nakon razvoda od Kanjea Vesta uživala sa NFL zvezdom Odelom Bekamom Džuniorom, ali je veza poslije nekoliko mjeseci pukla. Par nije viđen zajedno od 11. marta i zajedničkog pojavljivanja na zabavi za gledanje Veniti fer oskara u Los Anđelesu.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

(MONDO)