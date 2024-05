MAJKA JOJ JE "PLJUNUTA" MONIKA BELUČI: Vensan Kasel traži ljubav sa duplo mlađima

Jedna od najljepših manekenki pozirala je sa majkom čiji je lik dugo krila od javnosti.

Glumac Vensan Kasel, bivši muž Monike Beluči, ima veoma buran ljubavni život u 57. godini, a pod stare dane preferira Brazilke. Nakon što se nedavno razveo od duplo mlađe manekenke Tine Kunaki (27), s kojom je dobio dijete, on je uplovio u romansu sa njenom "dvojnicom", takođe manekenkom Narom Baptistom (27).

Nova ljepotica, koja je prema mišljenju mnogih "pljunuta Tina", 30 godina je mlađa od njega, a sa slavnim glumcem je razmjenjivala nežnosti pred fotografima kada su se premijerno kao par pojavili na Kanskom festivalu.

Prethodnih godina, on je isto činio sa Tinom koja je kada se prvi put pojavila na Kanskom festivalu, imala je samo 19. Uprkos tome što je imala samo tako malo godina, uspjela je da uništi šansu za pomirenjem sa njegovom prvom ženom Monikom Beluči, sa kojom je bio 14 godina u braku i dobio dvije ćerke.

Iako nije poznato zašto je došlo do kraha braka Vensana i Tine, spominjalo se da ga je mlada ljepotica koristila, ali i da je njemu bilo dosta da se ona provodi po svijetu dok on čuva njihovu kćerku. Tokom braka sa Vensanom, manekenka nijednom nije smjela da pokaže svoju kćerkicu. To se promijenilo samo par mjeseci nakon razvoda, te je javnost prvi put mogla da vidi Amazoni.

U isti mah, Kunaki je više pokazivala i brata i oca, kao i prijatelje, što nije ranije bio slučaj. Isti slučaj bio je i sa majkom, koju je javnost tek sada vidjela po prvi put - i svi su ostali šokirani viđenim.Naime, manekenkina majka Naida nevjerovatno podsjeća na Moniku Beluči iz mladosti. Uostalom, prosudite sami!

Tina Kunakey' s mother Nadiapic.twitter.com/aWxlJxP066 — lola lolic (@gimmemoregossip)May 27, 2024

A evo kako ona sada izgleda:

Pogledajte i slike jedne od najljepših žena na svijetu:

