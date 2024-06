Udaje se Dragana Kosjerina! Sprema se gala vjenčanje u Beogradu

Voditeljka Dragana Kosjerina udaje se 9. juna za vjerenika Bojana Perduva.

Voditeljka Dragana Kosjerina udaje se 9. juna za vjerenika Bojana Perduva, ekskluzivno saznaje Kurir. Svadbena ceremonija biće upriličena u jednom od najelitnijih beogradskih hotela. Kumovi, porodica, kolege i prijatelji okupiće se da budućim mladencima požele sve najljepše u bračnom životu i s njima proslave vjenčanje.

"Tačno je da se Dragana udaje. Svadba će biti u restoranu na vrhu hotela kako bi veselje ostalo u tajnosti. Crkveno vjenčanje je rezervisano za članove porodica mladenaca i kumove", priča izvor.

Draganina i Bojanova romansa počela je 2018. godine, kada je voditeljka Javnog servisa bila pacijent i izabrala doktora Perduva za svog ljekara. Do njega je došla preko zajedničkog prijatelja. On je odmah pao na njen pogled i glas. Kako je voditeljka jednom prilikom istakla, da su stvoreni jedno za drugo, uvidjeli su odmah po upoznavanju jer im je prvi razgovor trajao deset sati. Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije.

"Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredijelilo, ali je možda malo pomoglo", izjavila je ona svojevremeno za medije.

