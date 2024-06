Javno progovorila o teškom periodu: Sestra Nataše Bekvalac se vratila ovoj zavisnosti

Kristina Bekvalac uputila je poruku pratiocima na Instagramu, pa objasnila kroz kakav težak period je prošla.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Mlađa sestra Nataše Bekvalac, Kristina, podijelila je sa pratiocima na Instagramu kroz šta je prolazila u prethodnom periodu. Modna kreatorka je započela ispovijest:

"Prije 8 mjeseci sam odlučila da više ne želim da budem pušač. Bio je to jako izazovan i težak period za mene jer sam tek tada osvijestila koliko sam zavisna od cigareta, i koliko mi je teško da bez njih funkcionišem na svakodnevnom nivou. Za tih 7 mjeseci sam imala socijalnu anksioznost i jako teško funkcionisala sa ljudima jer su cigarete bile sredstvo za koje sam se hvatala kada mi je bilo nelagodno i teško."

"Dosta toga sam osvijestila u ovim periodu, ali sam nažalost, poslije 7 mjeseci poklekla i vratila se ovoj zavisnosti. Za tih 7 mjeseci sam se ugojila 7 kg i imala dodatni pritisak zbog toga jer jako teško podnosim višak kilograma kod sebe. Taj period mi je poslužio da prihvatim sebe i kada nisam zadovoljna svojim psihičkim stanjem, i da se volim. Taj period mi je poslužio sa prihvatim sebe i kada nisam zadovoljna svojim fizičkim izgledom, i da se volim i tada", bila je iskrena Kristina.



"Bez obzira što nisam izdržala potpuno i posustala, ponosna sam na sebe što sam se borila a izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Iako nas je naš tata učio da nikada ne odustajemo, ja nisam izdržala. I to je ok. Možda će sljedeći put biti bolje, a možda i neće. U svakom slučaju je poenta da je sve u redu i baš onako kako treba da bude. Dosta vas mi piše i pita me za ovaj moj proces, pa mi je bilo lakše da ovako napišem i podijelim svoje iskustvo. Dakle, ovo posustajanje ne znači da ću odustati. Idemo dalje", zaključila je.

Nataša Bekvalac uvijek ističe koliko je bliska sa sestrama, a posebno sa Kristinom od koje se ne razdvaja. One su nedavno uživale zajedno na Ibici, odakle su dijelile snimke i slike na Instagramu.

(MONDO)