PREMINUO MILAN ŠUPUT: Važio za najboljeg srpskog metal gitaristu, napustio nas u 41. godini

Preminuo muzičar Milan Šuput.

Izvor: Instagram/ milan_suput

Milan Šuput, prijatelj i višegodišnji saborac, basista brojnih beogradskih metal bendova, umro je u 41. godini života.

Milan je tokom proteklih godina svirao i sarađivao sa bendovima Consecration, Rain Delay, Prematory, The Father of Serpents, Draconic, Sacramental Blood, The Hell…

Važio je za jednog od najboljih bas gitarista na srpskoj metal sceni. Bio je veliki fan metal muzike, divan čovjek, uvijek nasmijan i pozitivan.

"SMP redakcija upućuje iskreno saučešće Milanovoj porodici. Počivaj u miru, prijatelju", stoji u objavi na Fejsbuk stranci "Serbian Metal Portal".

(MONDO/ Blic)