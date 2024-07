BREDA PITA DANAS SVE ŽELE, A PRIJE? Vrištao na Marakani i navijao za Zvezdu, pa jurio cice po BG-u i molio za broj

Mnogi ne znaju da je Bred Pit tokom rane mladosti posjetio Beograd kako bi snimio film u kojem je dobio prvu glavnu ulogu, a anegdote iz tog vremena i dalje se prepričavaju.

Svijet ne prestaje da bruji o Bredu Pitu i njegovim narušenim odnosima sa bivšom suprugom i djecom. Za sada se čini da su gotovo sve kćerke i sinovi skinuli njegovo prezime, te da se predstavljaju samo kao Džoli, što mu je, prema riječima izvora, teško palo.

Sa druge strane, njegova veza sa Ines de Ramon cvjeta, i pojavili su se navodi da će se slavni zavodnik ponovo okušati u ulozi oca i pokušati da ne ponovi iste greške iz braka sa Anđelinom.

Doduše, sve ovo je samo nagađanje, a svih ovih godina glasine o njegovom ljubavnom životu samo su se smenjivale, i to ne samo kada je riječ o Ramon, već kada je riječ o svim ljepoticama za koje su ga povezivali.

Ipak, situacija je u davnoj prošlosti bila dijametralno suprotna. Dok danas teško da bilo kakav odnos može da sakrije od budnih očiju paparaca, nekada je bio samo ljepuškasti frajer koji je muvao djevojke baš kao i svi.

Rano djetinjstvo

Podsjetimo, Vilijam Bredli Pit je rođen 18. decembra 1963. u Šanvniju Oklahoma. Otac Vilijam Alvin bio je vlasnik transportnog preduzeća, a majka Džejn Eta, savetnica u školi.

Njegova porodica kasnije se preselila u Springfild u Misuriju, gdje je Bred dobio brata Daglasa i sestru Džuli. Pit je odrastao u veoma konzervativnoj hiršćanskoj porodici, što je sa sobom nosilo brojne restrikcije, zbog čega će kasnije otići u drugi ekstrem i ponašati se gotovo kao "pušten s lanca", pokušavajući da nadomjesti sve ono što mu je branjeno u djetinjstvu.

Kada je riječ o školi, Bred se isticao u više aktivnosti - išao je na golf, plivanje i tenis, a učestvovao je i u školskim debatama i mjuziklima.

Kada je maturirao, Pit je upisao Unizverzitet za novinarstvo u Mizuriju, međutim, nije bio spreman da se skrasi. Volio je filmove, i gledao ih kao "portal" u drugi svijet. No, kako se filmovi nisu snimali u ovoj državi, odlučio je da je da njapusti univerzitet i da se preseli u Los Anđeles, gde je počeo da pohađa časove glume.

Radio je raznorazne, loše plaćene poslove, a njegova karijera u svijetu filma otpočela je 1987. godine kada je imao minijaturne uloge u filmovima "No Way Out", "No Man's Land", i "Less than Zero". Na ovim ostvarenjima nije bio čak ni potpisan.

Ipak, to mu je dalo priliku da se pojavi u dvije epizode nekada popularne sapunice "Another World", a kasnije u CBS sitkomu "Trial and Error" i ABC sitkomu "Growing Pains".

Zaređale su se još neke manje uloge, međutim nikako se nije ukazivala prava prilika da zablista sve dok ga 1988. nije kontaktirao jedan Srbin i praktično mu širiom otvorio vrata Holivuda.

Otkrio ga Srbin

Te 1988. angažovao ga je čuveni snimatelj i reditelj Božidar Bota Nikolić za film "Tamna strana Sunca" ("The Dark Side of the Sun"), i ovo je bila njegova prva glavna i uopšteno, velika uloga.

Radnja filma U filmu se radi o mladom Amerikancu koji ima retku kožnu bolest koja ga sprečava da se izlaže bilo kojoj vrsti svjetlosti, posebno sunčevoj. On je bio profesionalni motociklista, i većinu dana je morao da bude obučen u kožno odijelo od glave do pete. Nakon što je isprobao sve moguće lekove, otac ga vodi u jedno selo u Hrvatskoj gdje susreću iscelitelja, koji bi trebalo da ga spase. Ali tretman ne funkcioniše i kada se mlada američka glumica zaljubi u njega, Rik odlučuje da zaboravi na svoju bolest i uživa u životu, prvi put osjetivši sunce na svojoj koži. Bolest ide svojim tokom, ali njegov otac razume izbor koji je napravio.

U ovoj drami, Pit je igrao rame uz rame sa velikanima srpske kinematografije kao što su Milena Dravić, Sonja Savić i drugi...

Film je snimljen 1988, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Mijanović.

Inače, snimatelj i reditelj Božidar Bota Nikolić jedan je od dobitnika jednog od najprestižnijih priznanja – Nagrade za cjelokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji, koju dodjeljuje Udruženje filmskih umjetnika Srbije.

Upravo on je otkrio Breda Pita i otvorio mu vrata glumačkog svijeta.

"Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u 'Metro Goldvin Majeru', i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. U najužem izboru bila su trojica glumaca, i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu. Kada sam mu saopštio da je izabran, Pit je otrčao do travnjaka i počeo da skače od sreće i pravi kolutove", prisjećao se poznati reditelj u intervjuu za “Pres”.

"Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, 'Tamna strana Sunca', nažalost, ovdje nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživjela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim", izjavio je on jednom prilikom.

Izlazio u SKC

No, vrijeme koje je Pit proveo u Srbiji nije prošlo ni bez izlazaka na kultna mjesta Beograda. Glumac je naveći dio vremena provodio sa umetnikom Petrom Ilićem Ćirilom i to u kultnom SKC-u. Kako je Ćirilo otkrio kada su izlazili, Bred je "muvao" devojke na jedan neobičan način.

"Bred Pit je jedne godine blejao u SKC-u, doveo ga je Čarli Popović, doajen i papa za tehno muziku u našoj zemlji. Bred je blejao sa nama, bio je normalan dečko, jurio je ribe, kao napiše broj telefona i gađa ih, baci na sto", ispričao je Petar u emisiji "Zvezda je život".

Danas je doduše dovoljno samo da ih pogleda i njegove su, ali u ono vrijeme, izgleda da je i Bred morao da se pomuči baš kao i drugi obični momci.

Interesantno je da je reditelj vodio glumca i na fudbalske utakmice "Crvene Zvezde".

"Bili smo na utakmici, ne sećam se tačno s kim je Zvezda igrala. Bred se oduševio kada je video 100.000 ljudi na stadionu i iz sveg glasa je navijao za Zvezdu", dodao je reditelj Boža Nikolić.

Nakon uspeha sa filmom "The Dark Side of The Sun", Pitu su vrata Holivuda širom otvorena, i danas se može pohvaliti jednom od najuspešnijih karijera bez "padova" i propalih projekata, a sve zbog Srbina koji je u njemu prepoznao talenat.

