Vojaž napadnut na nastupu: Repera gađali limenkama na Cetinju

Tokom nastupa na Cetinju, Vojaž je doživio veliku neprijatnost.

Mladi reper Vojaž, napadnut je prije dva dana na nastupu na Cetinju. Nastupao je u okviru Beer festa, kada su iz publike poletjele limenke i čaše, zbog čega je prekinuo izvođenje.

"Vojaž je nastupao prvo veče festivala. Sve je izgledalo super. To je festival piva, ne idu tamo samo klinci. Pa, ako vam kažem da su prije njega nastupali Kerber, Buč Kesidi, Dubioza kolektiv, jasno vam je kakva je to publika. Nisu ovi, da kažemo, napaljeni klinci koji se makljaju. On je posljednji nastupao, od pola jedan poslije ponoći. Da li su se već ponapijali ili šta je bilo u pitanju, ne znam. Krenuo je dečko sa nastupom, i poslije nekih 15, 20 minuta jedna grupica je počela da zviždi i da ga gađa plastičnim čašama i limenkama piva. Jedna ga je pogodila", govorio je izvod i dodao:

"Prekinuo je nastup, sklonio se na kratko sa scene, onda se vratio i zamolio ih to da ne rade. Sigurno se dečko jako iznervirao, kako i ne bi, ali je normalno odreagovao. Nije ništa glumatao. Niko nije to očekivao takvu reakciju iz publike. Poslije toga je jako brzo završio nastup. Sad, da li ga je skratio zbog tog incidenta ili je stvarno trebalo nastup da mu traje kraće od ostalih izvođača te večeri, to je već misterija", ispričao je jedan od posjetilaca ove manifestacije, na kojoj je sinoć nastupao Zdravko Čolić, i kako kažu, očekivano oborio sve rekorde posjete.

