Prije 23 godine pronađen mrtav u stanu: Smrt Rođe Raičevića je i dalje misterija, a njegov kofer i dalje stoji netaknut

Rođa Raičević preminuo je prije 23 godine, a njegova smrt i dalje je pod velom misterije.

Izvor: Youtube Bojan Babic

Pjevač Rođa Raičević (45), iznenada je preminuo 7. oktobra 2001. godine, a svojevremeno je važio za miljenika publike, čiji je ljubavni život intrigirao javnost jednako kao i srceparajuće pjesme koje je pevao.

Njegova smrt i dalje je pod velom misterije, a o njegovom životu se ne zna mnogo. Iako su od tada prošle 23 godine, s vremena na vrijeme se pojavi neka nova informacija iz života pokojnog pjevača. Prije godinu dana za medije je govorio njegov blizak prijatelj, koji je evocirao svoje sjećanje na njihov poslednji susret, neposredno prije iznenadne smrti pjevača.

"S Rođom sam se posljednji put video mesec dana prije njegove smrti. Sjedili smo u jednoj kafani u Višnjičkoj banji. Bio je odlično raspoložen. Smijao se cijelu noć i pričao razne anegdote. Uvijek je u društvu bio veseo. Nikad nije glumio zvijezdu, iako je tada bio na vrhuncu popularnosti. Svi su ga voljeli, posebno obični ljudi. Došao je sa svojom tadašnjom djevojkom, u koju je bio mnogo zaljubljen. Imao je planove kako da joj pomogne da se otisne u muzičke vode, baš je vjerovao u nju", započeo je.

"Tada nam je ispričao da za nju planira da napiše pjesme. Bio je siguran u njen uspjeh. Ona se čak pojavljivala na malim ekranima uz njegovu pomoć i podršku. Teško je podnijela njegov odlazak i nije nastavila da se bavi muzikom. Niko nije ni slutio da će to biti naš posljednji susret. Kao i uvijek, naručio je svoje omiljeno jelo: pileća krilca. To veče smo i dosta popili. Nikad to neću zaboraviti", ispričao je prijatelj pokojnog Raičevića.

Izvor: Youtube Bojan Babic

Govorilo se da je preminuo od prekomjerene doze metamfetamina i heroina, ali to nikada nije službeno potvrđeno, a navodno je veče prije smrti proveo sa svojom djevojkom.

Već godinama obožavaoce pokojnog pjevača intrigira njegov kofer, koji je ostao na hodniku zgrade u kojoj je stanovao i po koji niko nije došao ni toliko godina poslije njegove smrti. Ipak, to nije jedina misterija vezana za velikog estradnog umjetnka.

Jedna od priča koje su ostale iza Rođe jeste i priča o nestaloj svesci sa neobjavljenim pjesmama pokojnog pjevača. Te pjesme su navodno bile zapisane u svesci koju je poslije Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona.

Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

"Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je poslije Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uvjerila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pjevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pjesme. On postaje vrlo poznat i cijenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pjesmama za koje ljudi vjeruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala", ispričala je Vujovićeva za prije nekoliko godina.

(MONDO/ Kurir)