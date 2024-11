Slavni glumac (47) ima rak: Bio je miljenik tinejdžerki, a najveća ljubav rodila mu je šestoro djece

Glumac potvrdio sumornu dijagnozu.

Glumcu Džejmsu Van Biku, nekadašnjoj zvijezdi serije "Dawson's Creek," dijagnostikovan je rak debelog crijeva, piše People.

"Imam rak debelog crijeva. Privatno sam se nosio s ovom dijagnozom i radim sve da ozdravim, uz podršku svoje nevjerovatne porodice", rekao je 47-godišnji glumac za američki magazin. "Osjećam se dobro i imam razloga da budem optimističan", dodao je.

Uprkos dijagnozi, nastavio je da radi

Radi uprkos dijagnozi, nedavno se pojavio u epizodi serije "Walker," a uskoro izlazi i film "Sidelined: The QB and Me," u kom igra. U decembru će se pojaviti u specijalu "The Real Full Monty," dvosatnom programu u kojem će grupa slavnih muškaraca skinuti odjeću kako bi podigli svijest o testiranju i istraživanju raka prostate, testisa i debelog crijeva.

Šestoro djece

Sve slobodno vreme provodi sa suprugom Kimberli Van Der Bik i njihovom šestoro djece: Olivijom, Džošuom, Anabel, Emilijom, Gvendolin i Džeremajom.

Džejms je najpoznatiji po ulozi Dovsona Lirija u hit tinejdžerskoj seriji "Dawson's Creek" (1998.–2003.), koja mu je donijela međunarodnu slavu.

Pogledajte još fotografija glumca i njegove mnogočlane porodice:

