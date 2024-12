Glumica pamti De Nirove moćne riječi: Ovo treba da pročita svaka žena od koje traže da bude savršena

Milica Zarić se dotakla brojnih detalja iz privatnog života o kojima do sada nije pričala.

Ne čudi da je Milica Zarićkrenula putem glume, obzirom da potiče iz poznate glumačke porodice. Njen otac je doajen srpske pozorišne i srpske scene Dragan Zarić, koji je ostao upamćen po ulogama u serijama "Neven", "Poletarac", "Pozorište u kući", "Ljubav na seoski način", i mnogim drugim. Njen brat Ivan, takođe je krenuo očevim stopama.

Milica je u skladnom braku sa arhitektom Predragom Milutinovićem, a kruna njihove ljubavi su kćerka Una i sin Aleksandar. Gostujući u podkastu "Nešto moje", otkrila je Kseniji Mijatović brojne detalje iz privatnog života, a u jednom trenutku se dotakla tereta koje žene nose u današnjem društvu zbog pritiska da budu savršene, ali i najboljeg savjeta kog je dobila od majke.

Na konstataciju da nije lako biti mama, zadovoljiti svoju dušu, raditi posao, a dati sebe kao roditelj, Milica se slaže:

"Smeta mi umor i smeta mi kad su djeca u različitim periodima. Ja imam 15-godišnjeg sina i osmogodišnju kćerku. I to je sad, oni su stalno u različitim vajbovima i fazama. I ja stalno treba da se šaltam sa jednog na drugog. Onda je tu suprug sa svojim balastom života i problema.I to šaltanje me umara. I moram da riješim, ali nemam recept, svako mora da nađe svoj recept za život i organizaciju. Jedini savjet koji mogu da dam je da čovjek treba da kaže, aha, ovo su mi prioriteti, ovo moram, a ovo ću sutra. Ili ovo neću uopšte."

O dinamici tokom odrastanja i porodičnim odnosima

"Predivno je biti mama kćerke i sina, to mi je bila velika želja i eto, ispunilo mi se. Divno je, različito je. Ja sam napravila, doduše, malo veću razliku između djece. Brat je stariji od mene dvije godine, a moj sin je stariji od moje kćerke šest i po godina. Tako da je to drugačije i vrijeme nam je drugačije, ali trudim se da ih usmjeravam jedno na drugo, i suprug i ja. Imaju doduše potpuno različita interesovanja zbog velike razlike. Nekad je to teško, nekad se svađaju, nekad imaju više, nekad manje razumijevanja, ali vidim povezanost i vidim i da postoji ljubav, to je najvažnije", objašnjava Milica, a zatim dodaje:



"A brat i ja smo stvarno odgajani, usmjeravani cijeli život jedno na drugo i mislim, moj brat je moje stvarno najveće bogatstvo životno. Životno najveće bogatstvo."

Kako i pored svih obaveza, uspijeva da nađe motivaciju, rekla je: "Jao, sad sam u nekom periodu kad sam dosta troma, inače sam živahna ali sad sam malo usporila i treba mi nešto da me pokrene. Uloga, izazov. Ali, što sam starija, to više i biram i šta gledam i šta čitam i s kim se družim. Probirljivija sam mnogo i trebaju mi neke posebnije stvari da bi me zainteresovale."

Milica je izdvojila i važne životne pouke do kojih je došla, a koje bi rado podijelila sa svima. "Prvo mi pada na pamet, Robert de Niro je izjavio, i kada je najgore u životu, proći će. I kada je najbolje, kada misliš da si nepobjediv, i to će proći. I nema odustajanja od intuicije, od onoga što ti duša diktira. Ako živiš po tome, sve će biti OK," a zatim se sjetila važnog savjeta koji je dobila od majke:

"I jednom mi je mama rekla, kada sam dobila prvo dijete, pogubljena sam totalno, ne znam šta se desilo, ali zovem mamu, drugaricu, pa pedijatra... A mamu stvarno nisam 'trošila', nisam je opterećivala. I zovem i pitam, kako sad, šta da radim, da mu dam ovo ili da mu ne dam? I ona meni kaže, Milice, vjeruj mi, samo radi kako osjećaš. I nema boljeg savjeta od toga."

