Taksista htio da je ZADAVI ZBOG ULOGE: Glumica iz serije "Tajne vinove loze" ispričala šta se tačno desilo u autu

Milica Zarić, zbog uloge glavnog ženskog negativca u popularnoj domaćoj seriji, doživela je neprijatnost kada je ušla u taksi.

Mnogi domaći, ali i svjetski glumci susreli su se sa brojnim neprijatnim situacijama zbog neke uloge koju su odigrali, a među njima je i glumica Milica Zarić. Ona je igrala lik glavnog ženskog negativca u popularnoj seriji "Tajne vinove loze", a kako je jednom prilikom ispričala, taksista joj je otvoreno rekao da je htio da je zadavi zbog te uloge.

"Prije nekoliko dana ušla sam u taksi i vozač mi je rekao: 'Jao, nekoliko puta mi je došlo da vas zadavim zbog uloge koju igrate u ovoj seriji na RTS'.Malo sam se iznenadila i rekla mu: 'Nemojte, molim vas'. Slična situacija mi se dogodila i u prodavnici. Prišla mi je jedna gospođa i prigovorila mi: 'Znam da je to samo serija, ali strašno je to što radite'. Odgovorila sam joj da ne radim to ja, nego moja junakinja", rekla je glumica, ali tom prilikom istakla da ima i dosta onih koji podržavaju njenu ulogu Jelene:

"Mnoge žene razumiju Jelenu i kako je to kada ostaneš sam, kada te muž ostavi. Shvataju da niko ne nanosi bol drugome jer je ispunjen i srećan, već zato što mu nešto fali".

Milica je govorila i o svojim počecima, te otkrila da je glumu na FDU upisala tek iz trećeg pokušaja - "Bilo mi je dosadno u gimnaziji, jer je moralo mnogo da se uči. Zbog toga sam poslije završene druge godine riješila da polažem prijemni na FDU. Međutim, pala sam i tada mi se srušio cijeli svijet, mislila sam da ću umrijeti. Plakala sam u autobusu kada sam se tog dana vraćala kući. I naredne godine nisam uspjela da se upišem i nije mi bilo svejedno", prisjetila se glumica, koja je, uprkos svemu, riješila da sreću okuša i sljedeće godine:

"Rekla sam sebi da ću, ako treba, polagati prijemni i 100 puta. Treći put sam konkurisala na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i tu sam primljena u klasi Radeta Markovića. Bila sam presrećna".

