Osvojila srce Tike Špica: Kako sad izgleda Žake iz hit serije "Porodično blago" (FOTO)

Malo je onih koji nikada nisu pogledali "Porodično blago", a još manje onih koji nisu čuli za Tiku Špica i Žaklinu Žake Stojković.

Leskovački naglasak, jaka šminka i "vrišteća" garderoba samo su mali dio onoga po čemu pamtimo Žaklinu Žake Stojković, suprugu Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic. Tiku je u kultnoj seriji "Porodično blago" tumačio Predrag Pepi Smiljanić, dok je uloga Žake pripala šarmantnoj glumici Biljani Nikolić.

Nakon popularnosti koju je stekla zahvaljujući pomenutoj seriji, Biljana se povukla iz javnosti, te je dugo nismo vidjeli u nekom TV ostvarenju, sve do "Agencije za SIS".

Ono što niko nije znao tokom snimanja serije jeste to da su Biljna i Predrag i u privatnom životu bili u vezi. On je jednom prilikom istakao da su bili u "ozbiljnoj vezi četiri godine", te da se dogodila "čudna simbioza energija". Nikolićeva je danas članica Kruševačkog pozorišta, te je poslom vezana za taj grad, mada živi u Beogradu.

Ona sada ima 47 godina, majka je dvojice sinova i rijetko se pojavljuje u javnosti. Kako danas izgleda pogledajte u posljednje dvije fotografije u galeriji.

Predraga Smiljanić, tačnije Tiku Špica i danas ga ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta. "Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: 'Ma, odakle se mi znamo?', a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju…", rekao je glumac u jednom intervjuu.

