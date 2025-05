7 stvari o kojima žene ne pričaju s muževima: Iako su u braku, ove teme su tabu

Novo istraživanje otkrilo je 7 tema o kojima žene ne razgovaraju sa svojim muževima, jer osjećaju stid ili ne žele da ispadnu zle, svađalice itd.

Ljubavne veze i brak nisu samo leptirići u stomaku, romantične večere i tople porodične slike. Jedna od najvažnijih stvari u partnerskom odnosu je komunikacija, mogućnost da sa partnerom razgovarate o svemu iskreno i otvoreno, bez obzira na to koliko dugo ste zajedno i kroz šta ste zajedno prošli.

Redovna i otvorena komunikacija pomaže da se riješe problemi, ali i zbližava partnere, mada u praksi često postoje problemi u komunikaciji. Stručnjaci iz Francuskog centra za istraživanje javnog mišljenje uradili su istraživanje u okviru kojeg su udate žene otkrile o čemu ne razgovaraju sa svojim partnerima, a njihovi odgovori će vas iznenaditi.

1. Emocije i unutrašnje stanje (37%)

Udatim ženama je lakše da o svojim emocijama razgovaraju sa partnerom ili kolegama, nego sa partnerom sa kojim dijele dom i djecu. Predstavnice "nježnijeg" pola se plaše da će, ako se otvore, izgledati previše osjetljive, izbirljive, slabe, ili čak previše histerične. Iz tog razloga prećutkuju svoje negativne emocije i iskustva, što, naravno, ne utiče najbolje na njihovo blagostanje i kvalitet porodičnog života.

2. Rodbina i lične granice (20%)

Žene se rijetko kada usuđuju da se svojim partnerima požale na svekrvu, svekra ili bilo koga od rođaka jer ne žele da pokvare "porodičnu idilu" i steknu status svadljive supruge.

3. Svakodnevni život i domaćinstvo (19%)

Nameće se pitanje ko, ako ne supružnik, treba da zna gdje stoje čisti peškiri u kući ili ko treba da pokupi dijete iz vrtića? Ali, mnoge žene se osjećaju odgovornim za svu organizaciju i sva pitanja vezano za kuću i često im je neprijatno da podsjete svoje muževe da bi bilo lijepo da i oni na neki način učestvuju u tome.

4. Intimnost i bliskost (19%)

Ženama je takođe teško da pričaju o problemima u svom intimnom životu, tajnim željama ili, naprotiv, nespremnosti da vode ljubav. Šta ako se supružnik uvrijedi nekom primedbom ili prijedlogom, ako shvati na pogrešan način? Ili nađe ljubavnicu? Ćutanje o takvim problemima može trajati godinama. "Možda nije sve savršeno, ali barem je tu", misle žene koje ne žele da kvare odnose sa svojim muževima.

5. Finansije (17%)

Koliko zarađuje muž, na šta troši novac, zašto je kupio novu konzolu za igrice ili laptop, a ne veš maš koja je na "izdisaju"? Mnoge žene se plaše da svojim supruzima postave ova pitanja, naročito ako one same ne zarauju ili zarađuju manje nego partner, prenosi parents.ru.

6. Planovi za budućnost (14%)

Žena želi da se preseli na selo, da promijeni posao ili da dobije drugo dijete. Ali ona ćuti o svemu tome jer "sada nije vrijeme", "on nije spreman" ili "malo je vjerovatno da će odobriti ovu ideju". Međutim, problem je što "pravi" trenutak možda nikad neće doći...

7. Odgajanje djece (12%)

Koliko vremena dijete može da provede na telefonu? Kako treba da se hrani? Da li je vrijeme da krene na neki sport ili možda na časove stranog jezika? Žene su navikle da same odgovaraju na sva ova pitanja, jer nisu sigurne da će njihove supružnike takve stvari uopšte zanimati. Kao rezultat toga, djeca odrastaju sa dvostrukim standardima, gdje je "mama rekla jedno, a tata drugo".

Zašto je važno razgovarati o svemu

Prema studiji druge francuske organizacije specijalizovane za psihološku pomoć, nedostatak komunikacije je glavni problem za parove. Ovo dovodi do alarmantnog obrasca: što je više tabu ili tema koje se izbjegavaju, partneri se udaljavaju jedan od drugog.

Porodični psihoterapeut Mirijam Bido navela je tri zlatna pravila za pravu bliskost i harmonične odnose:

Aktivno slušanje - ne morate da čekate da dođete na red da govorite, već slušajte i potrudite se da stvarno čujete svoju drugu polovinu.

Nežno izražavanje misli – nemojte da govorite "uvijek radiš pogrešnu stvar" ili "nikada me ne slušaš", već pokušajte sa "voljela bih da to i to radiš drugačije" ili "bilo bi sjajno da mi…"

Upravljanje konfliktima - ne plašite se diskusija i ne izbjegavajte ih, pokušajte da dijalog vodite mirno i konstruktivno.

